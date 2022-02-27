https://ria.ru/20220227/medvedchuk-1775426009.html

Генпрокурор Украины сообщила, что ведомство пытается найти Медведчука

Генпрокурор Украины сообщила, что ведомство пытается найти Медведчука - РИА Новости, 27.02.2022

Генпрокурор Украины сообщила, что ведомство пытается найти Медведчука

Украинский генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что прокуратура проверяет местонахождение главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T20:30

2022-02-27T20:30

2022-02-27T20:30

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинский генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что прокуратура проверяет местонахождение главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.Ранее адвокат Медведчука Лариса Чередниченко подтвердила, что он покинул свой дом в Киеве, но заявила, что политик остаётся в городе."Медведчук - это лицо важное... Информацию, где (находится) Медведчук, мы проверяем", - сказала Венедиктова, отвечая на вопрос во время телемарафона относительно того, что политика не могут найти дома и знает ли она, куда он пропал."Если мы не убедимся, что он находится дома, конечно, мы его будем объявлять в розыск. Как только мы объявим его в розыск и найдем его , снова пойдем в суд и будем просить ему содержания под стражей. Я думаю, что суд в этом случае станет на нашу сторону", - объяснила она, что ждет Медведчука, если он покинул дом, несмотря на домашний арест.Срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука истекает 10 марта. По украинскому законодательству мера пресечения не может быть применена дольше чем на шесть месяцев, 10 марта будет пять месяцев, как Медведчук под домашним арестом.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20220227/medvedchuk-1775401032.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/medvedchuk-1772353327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тарас козак, киев, украина, донбасс, служба безопасности украины