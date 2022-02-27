https://ria.ru/20220227/medvedchuk-1775401032.html

Медведчук остается в Киеве, заявила адвокат

Медведчук остается в Киеве, заявила адвокат - РИА Новости, 27.02.2022

Медведчук остается в Киеве, заявила адвокат

Адвокат главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Лариса Чередниченко подтвердила, что он покинул свой дом в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:17

2022-02-27T17:17

2022-02-27T17:32

в мире

киев

виктор медведчук

украина

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Адвокат главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Лариса Чередниченко подтвердила, что он покинул свой дом в Киеве, но заявила, что политик остаётся в городе."Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Виктор Медведчук покинул адрес, по которому он отбывал домашний арест. Указанная информация не является новостью для стороны защиты, так как ещё в четверг руководитель личной охраны политика предупредил ГПУ и СБУ о поступающих ему угрозах со стороны радикальных националистических группировок. В распоряжении стороны защиты имеются материалы о реальной угрозе жизни и здоровью Виктора Медведчука, которые будут предоставлены суду и следствию в соответствии с действующим законодательством", - отметила Чередниченко. Ее слова приводит в Telegram-канале издание "Страна.ua".По ее словам, "в связи с возникшей реальной опасностью для жизни, а также с необходимостью обеспечения его защиты Виктор Медведчук был эвакуирован в безопасное место в Киеве, где продолжает выполнять возложенные на него судом процессуальные обязанности".При этом сторона защиты напоминает, что введение военного положения не отменяет конституцию и законы Украины, все процессуальные процедуры должны осуществляться в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, с соблюдением установленных гарантий прав человека.Срок круглосуточного домашнего ареста Медведчука истекает 10 марта. По украинскому законодательству мера пресечения не может быть применена дольше чем на шесть месяцев, 10 марта будет пять месяцев, как Медведчук под домашним арестом.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Позднее Медведчуку по этому делу была избрана мера пресечения в виде личных обязательств, он должен являться к следователю в суд по первому вызову, а также не покидать территорию Украины. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20220211/zelenskiy-1772334524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, виктор медведчук, украина