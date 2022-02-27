https://ria.ru/20220227/medved-1774985768.html

Международный день полярного медведя

Международный день полярного медведя - РИА Новости, 27.02.2022

Международный день полярного медведя

Ежегодно 27 февраля отмечается Международный день полярного медведя или, в русском варианте, День белого медведя. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T04:00

2022-02-27T04:00

2022-02-27T04:00

справки

международный день полярного медведя

россия

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Ежегодно 27 февраля отмечается Международный день полярного медведя или, в русском варианте, День белого медведя. Его проведение было инициировано общественной организацией по сохранению белых медведей Polar Bear International (PBI).Как отмечается на сайте PBI, дата празднования Дня белого медведя совпадает с периодом времени, когда медведицы с новорожденными детенышами находятся в берлогах. Это самое уязвимое время в жизни белого медведя. Ежегодно, в День полярного медведя, природоохранными и экологическими организациями проводятся различные мероприятия. Их цель – привлечь внимание общества к необходимости охраны этого хищника.Международный день полярного медведя особенно знаменателен для пяти стран, на территории которых обитают популяции белого медведя, – России, Норвегии (архипелаг Шпицберген), Канады, Дании (остров Гренландия) и Соединенных Штатов Америки (Аляска).Белый медведь – красивое, благородное животное, которое по праву считается живым символом Арктики. Это самый крупный хищный зверь на планете: взрослые самки вырастают до 2 метров длины и 200-300 килограммов веса. Самцы значительно крупнее – в среднем достигают 2,5 метров длины и 450-600 килограммов веса.Несмотря на внушительные габариты, белые медведи – очень быстрые животные: они способны передвигаться по суше со скоростью до 40 километров в час, а в воде развивать скорость до 10 километров в час.Медведи переносят температуру -45 градусов и ниже. Не замерзнуть животному помогают мех и толстый слой подкожного жира – более 10 сантиметров у взрослых самцов.Шерсть белого медведя бесцветная. В каждой шерстинке есть полость, наполненная воздухом, это позволяет лучше сохранять тепло.У зверя хорошо развиты слух и зрение, а отличное обоняние медведя позволяет учуять основной вид добычи – кольчатую нерпу и морского зайца – на расстоянии в километр.Ареал животных тесно связан с арктическим поясом, покрытым дрейфующими и многолетними льдами. Белые медведи, имеющие постоянный доступ к морскому льду, могут охотиться круглый год. Однако там, где летом лед полностью тает, белые медведи вынуждены проводить несколько месяцев на суше. На берегу они в основном выживают за счет накопленных жировых запасов. В последние годы это происходит все чаще из-за сокращения площади ледового покрова в Арктике.В России белый медведь с разной частотой встречается от Баренцева до Чукотского морей и Берингова пролива, включая архипелаги Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские острова, Медвежьи острова, остров Врангеля.В природе белые медведи живут 23-27 лет, и редко в неволе зверь живет дольше 35 лет.В среднем, самки белых медведей приносят потомство раз в три года. Спаривание проходит с марта по июнь, с пиком в апреле. В это время за одной самкой могут "ухаживать" несколько самцов. Между самцами во время гона нередки ожесточенные поединки.Беременность белой медведицы длится около полугода. Самки на время родов и выкармливания потомства собираются в нескольких удобных местах – "родильных домах", расположенных главным образом на арктических островах (в том числе – Врангеля, Земле Франца-Иосифа, Новой Земле) и, иногда, в ледяных торосах. В берлогу, где происходят роды, она залегает в октябре-ноябре и проводит там безвылазно не менее трех месяцев. В это время самка живет только благодаря запасам жира. Две трети выводков состоят из двух медвежат, меньше одной трети – с одним детенышем, и очень редко в выводках бывает три медвежонка.Новорожденные медвежата беспомощны и весят около 500-700 граммов, в возрасте около месяца они прозревают и начинают слышать. Берлогу самка с малышами покидают в марте-апреле, они уже весят 8-12 килограммов и покрыты густой шерстью. Медвежата остаются с матерью до 2,5 лет. При этом считается, что уже в возрасте полутора лет медвежонок может сам добывать пищу.Согласно оценке группы специалистов по белому медведю Международного союза охраны природы (IUCN), в мире насчитывается от 22 тысяч до 31 тысячи белых медведей. Больше всего – в восточном секторе Арктики (в Канаде и у берегов Аляски).В России обитает три субпопуляции вида: карско-баренцевоморская (около одной тысячи); чукотско-аляскинская (2,5-3 тысячи); лаптевская (численность неизвестна, не более 500 особей).Полный абсолютный учет численности белых медведей в настоящее время невозможен из-за огромного ареала, расположенного в труднодоступных регионах Арктики и протяженных миграций животных.Основными угрозами для белого медведя в настоящее время остаются антропогенное изменение климата, а также конфликты между человеком и медведем, нерациональная добыча белого медведя в тех странах, где охота на него разрешена, добыча и разработка полезных ископаемых, загрязняющие вещества, браконьерство, судоходство, нерегулируемый туризм, болезни и паразиты.Белый медведь занесен в Международный Красный список МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов) и является объектом Соглашения о сохранении белых медведей (1973), заключенного между пятью арктическими странами ареала белого медведя (СССР (в настоящее время обязательства по данному Соглашению выполняет Российская Федерация), Канадой, Норвегией, США, Данией, интересы которой представляет Гренландия), а также Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сохранении и использовании чукотско-аляскинской популяции белого медведя, заключенного в 2000 году.Белый медведь также занесен в Красную книгу Российской Федерации.Деятельность, направленную на сохранение белого медведя, Минприроды России ведет в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма", входящего в состав национального проекта "Экология".Ведомством разрабатывается Стратегия сохранения белого медведя в Российской Федерации на период до 2030 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, международный день полярного медведя, россия