https://ria.ru/20210929/medved-1752272686.html

В Росприроднадзоре рассказали о стратегии сохранения белого медведя

В Росприроднадзоре рассказали о стратегии сохранения белого медведя - РИА Новости, 29.09.2021

В Росприроднадзоре рассказали о стратегии сохранения белого медведя

Минприроды разрабатывает стратегию сохранения белого медведя в российской Арктике, она будет принята до конца года, сообщил заместитель главы Росприроднадзора... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:21

2021-09-29T11:21

2021-09-29T11:55

животные

наука

природа

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

арктика

амирхан амирханов

белые медведи

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минприроды разрабатывает стратегию сохранения белого медведя в российской Арктике, она будет принята до конца года, сообщил заместитель главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов участникам конференции "Вселенная белого медведя" в среду."Минприроды разрабатывается стратегия по белому медведю, до конца года она должна быть одобрена", - сказал Амирханов.Он уточнил, что Стратегия и другие материалы по сохранению белого медведя будут основными руководящими документами как минимум до 2030 года.Конференция "Вселенная белого медведя" проходит с 28 по 30 сентября в онлайн-формате, на нее соберутся свыше 30 человек - участники профильных комиссий и члены научной рабочей группы США и России в Российско-Американской комиссии по белому медведю, а также ведущие ученые, представители природоохранных и общественных организаций. Конференция проходит, как одно из мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете. Пост председателя в данной организации РФ заняла в мае 2021 года.

https://ria.ru/20210923/medvedi-1751396063.html

арктика

россия

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животные, наука, природа, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), арктика, амирхан амирханов, белые медведи, россия, новости - туризм