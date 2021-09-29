https://ria.ru/20210929/medved-1752272686.html
В Росприроднадзоре рассказали о стратегии сохранения белого медведя
В Росприроднадзоре рассказали о стратегии сохранения белого медведя - РИА Новости, 29.09.2021
В Росприроднадзоре рассказали о стратегии сохранения белого медведя
Минприроды разрабатывает стратегию сохранения белого медведя в российской Арктике, она будет принята до конца года, сообщил заместитель главы Росприроднадзора... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:21
2021-09-29T11:21
2021-09-29T11:55
животные
наука
природа
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
арктика
амирхан амирханов
белые медведи
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минприроды разрабатывает стратегию сохранения белого медведя в российской Арктике, она будет принята до конца года, сообщил заместитель главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов участникам конференции "Вселенная белого медведя" в среду."Минприроды разрабатывается стратегия по белому медведю, до конца года она должна быть одобрена", - сказал Амирханов.Он уточнил, что Стратегия и другие материалы по сохранению белого медведя будут основными руководящими документами как минимум до 2030 года.Конференция "Вселенная белого медведя" проходит с 28 по 30 сентября в онлайн-формате, на нее соберутся свыше 30 человек - участники профильных комиссий и члены научной рабочей группы США и России в Российско-Американской комиссии по белому медведю, а также ведущие ученые, представители природоохранных и общественных организаций. Конференция проходит, как одно из мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете. Пост председателя в данной организации РФ заняла в мае 2021 года.
https://ria.ru/20210923/medvedi-1751396063.html
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животные, наука, природа, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), арктика, амирхан амирханов, белые медведи, россия, новости - туризм
11:21 29.09.2021 (обновлено: 11:55 29.09.2021)
В Росприроднадзоре рассказали о стратегии сохранения белого медведя
Росприроднадзор: стратегия сохранения белого медведя в России будет принята до конца года