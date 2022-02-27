https://ria.ru/20220227/makron-1775316979.html
Макрон осудил возможность размещения ядерного оружия России в Белоруссии
Макрон осудил возможность размещения ядерного оружия России в Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022
Макрон осудил возможность размещения ядерного оружия России в Белоруссии
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко осудил возможность размещения Россией ядерного оружия... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:09
2022-02-27T01:09
2022-02-27T01:29
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко осудил возможность размещения Россией ядерного оружия на белорусской территории, говорится в коммюнике Елисейского дворца.Макрон и Лукашенко провели телефонные переговоры в субботу. Президент Белоруссии во время разговора назвал "фейком" тему возможного размещения на белорусской территории ядерного оружия."Президент Республики особо осудил серьезность решения, которое может заключаться в разрешении России разместить ядерное оружие на территории Белоруссии", - отмечается в коммюнике Елисейского дворца.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, украина
01:09 27.02.2022 (обновлено: 01:29 27.02.2022)
Макрон осудил возможность размещения ядерного оружия России в Белоруссии
Президент Франции Макрон осудил возможность размещения ядерного оружия России в Белоруссии