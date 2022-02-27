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Макрон осудил возможность размещения ядерного оружия России в Белоруссии
Макрон осудил возможность размещения ядерного оружия России в Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022
Макрон осудил возможность размещения ядерного оружия России в Белоруссии
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко осудил возможность размещения Россией ядерного оружия... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:09
2022-02-27T01:29
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россия
украина
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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко осудил возможность размещения Россией ядерного оружия на белорусской территории, говорится в коммюнике Елисейского дворца.Макрон и Лукашенко провели телефонные переговоры в субботу. Президент Белоруссии во время разговора назвал "фейком" тему возможного размещения на белорусской территории ядерного оружия."Президент Республики особо осудил серьезность решения, которое может заключаться в разрешении России разместить ядерное оружие на территории Белоруссии", - отмечается в коммюнике Елисейского дворца.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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в мире, белоруссия, россия, украина
01:09 27.02.2022 (обновлено: 01:29 27.02.2022)
 
Макрон осудил возможность размещения ядерного оружия России в Белоруссии

Президент Франции Макрон осудил возможность размещения ядерного оружия России в Белоруссии

© REUTERS / Sarah Meyssonnier/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко осудил возможность размещения Россией ядерного оружия на белорусской территории, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Макрон и Лукашенко провели телефонные переговоры в субботу. Президент Белоруссии во время разговора назвал "фейком" тему возможного размещения на белорусской территории ядерного оружия.
"Президент Республики особо осудил серьезность решения, которое может заключаться в разрешении России разместить ядерное оружие на территории Белоруссии", - отмечается в коммюнике Елисейского дворца.
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
ФРГ - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
01:28
Кабмин ФРГ: возможности ЦБ России по поддержке курса рубля будут ограничены
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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