https://ria.ru/20220227/makron-1775316979.html

Макрон осудил возможность размещения ядерного оружия России в Белоруссии

Макрон осудил возможность размещения ядерного оружия России в Белоруссии - РИА Новости, 27.02.2022

Макрон осудил возможность размещения ядерного оружия России в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко осудил возможность размещения Россией ядерного оружия... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T01:09

2022-02-27T01:09

2022-02-27T01:29

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ПАРИЖ, 27 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко осудил возможность размещения Россией ядерного оружия на белорусской территории, говорится в коммюнике Елисейского дворца.Макрон и Лукашенко провели телефонные переговоры в субботу. Президент Белоруссии во время разговора назвал "фейком" тему возможного размещения на белорусской территории ядерного оружия."Президент Республики особо осудил серьезность решения, которое может заключаться в разрешении России разместить ядерное оружие на территории Белоруссии", - отмечается в коммюнике Елисейского дворца.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

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в мире, белоруссия, россия, украина