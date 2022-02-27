00:20 27.02.2022 (обновлено: 00:21 27.02.2022)
У охранника Порошенко выпал магазин из автомата в прямом эфире телевидения
У охранника Порошенко выпал магазин из автомата в прямом эфире британского телевидения
Бывший президент Украины Петр Порошенко
ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Магазин выпал из автомата у стоящего позади экс-президента Украины Петра Порошенко военнослужащего в прямом эфире британского телевидения, пока сам Порошенко угрожал России и рассказывал о военных.
Порошенко появился в эфире Sky News на фоне военнослужащих, у одного из которых в начале включения из автомата выпал магазин. Экс-президент Украины в этот момент благодарил телевидение за возможность "доносить правду".
"Мы в центре Киева, и мы здесь, чтобы защищать Украину", - сказал Порошенко, обернувшись на военного, у которого произошел инцидент с автоматом.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Максим Горбачев