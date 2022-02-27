https://ria.ru/20220227/magazin-1775313829.html

У охранника Порошенко выпал магазин из автомата в прямом эфире телевидения

У охранника Порошенко выпал магазин из автомата в прямом эфире телевидения - РИА Новости, 27.02.2022

У охранника Порошенко выпал магазин из автомата в прямом эфире телевидения

Магазин выпал из автомата у стоящего позади экс-президента Украины Петра Порошенко военнослужащего в прямом эфире британского телевидения, пока сам Порошенко... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T00:20

2022-02-27T00:20

2022-02-27T00:21

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ЛОНДОН, 27 фев – РИА Новости. Магазин выпал из автомата у стоящего позади экс-президента Украины Петра Порошенко военнослужащего в прямом эфире британского телевидения, пока сам Порошенко угрожал России и рассказывал о военных.Порошенко появился в эфире Sky News на фоне военнослужащих, у одного из которых в начале включения из автомата выпал магазин. Экс-президент Украины в этот момент благодарил телевидение за возможность "доносить правду"."Мы в центре Киева, и мы здесь, чтобы защищать Украину", - сказал Порошенко, обернувшись на военного, у которого произошел инцидент с автоматом.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220226/aes-1775312435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина