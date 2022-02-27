https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775388685.html
Лукашенко просил российскую делегацию задержаться для переговоров с Киевом
Лукашенко просил российскую делегацию задержаться для переговоров с Киевом - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко просил российскую делегацию задержаться для переговоров с Киевом
После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским белорусский президент Александр Лукашенко предложил российской делегации задержаться в Гомеле для... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:02
2022-02-27T16:02
2022-02-27T16:02
обострение ситуации в днр и лнр
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским белорусский президент Александр Лукашенко предложил российской делегации задержаться в Гомеле для переговоров с Киевом, руководство РФ согласилось, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт."После разговора с президентом Украины президент Беларуси созвонился с российским лидером. Предложил российской делегации задержаться в Гомеле, ну и перенести переговоры на более поздний срок. Владимир Путин предложение Александра Лукашенко поддержал", - сказала Эйсмонт, комментируя информацию о том, что Киев решил направить делегацию на переговоры с российской стороной в Белоруссию.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, украина, россия
Лукашенко просил российскую делегацию задержаться для переговоров с Киевом
Пресс-секретарь Эйсмонт: Лукашенко предлагал России задержаться для переговоров с Украиной