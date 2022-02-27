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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775388685.html
Лукашенко просил российскую делегацию задержаться для переговоров с Киевом
Лукашенко просил российскую делегацию задержаться для переговоров с Киевом - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко просил российскую делегацию задержаться для переговоров с Киевом
После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским белорусский президент Александр Лукашенко предложил российской делегации задержаться в Гомеле для... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:02
2022-02-27T16:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
украина
россия
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским белорусский президент Александр Лукашенко предложил российской делегации задержаться в Гомеле для переговоров с Киевом, руководство РФ согласилось, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт."После разговора с президентом Украины президент Беларуси созвонился с российским лидером. Предложил российской делегации задержаться в Гомеле, ну и перенести переговоры на более поздний срок. Владимир Путин предложение Александра Лукашенко поддержал", - сказала Эйсмонт, комментируя информацию о том, что Киев решил направить делегацию на переговоры с российской стороной в Белоруссию.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Александра Покровская
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, украина, россия
16:02 27.02.2022
 
Лукашенко просил российскую делегацию задержаться для переговоров с Киевом

Пресс-секретарь Эйсмонт: Лукашенко предлагал России задержаться для переговоров с Украиной

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским белорусский президент Александр Лукашенко предложил российской делегации задержаться в Гомеле для переговоров с Киевом, руководство РФ согласилось, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"После разговора с президентом Украины президент Беларуси созвонился с российским лидером. Предложил российской делегации задержаться в Гомеле, ну и перенести переговоры на более поздний срок. Владимир Путин предложение Александра Лукашенко поддержал", - сказала Эйсмонт, комментируя информацию о том, что Киев решил направить делегацию на переговоры с российской стороной в Белоруссию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 13:57
Лукашенко призвал Украину стать нейтральной страной
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияУкраинаРоссия
 
 
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