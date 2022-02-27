https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775388685.html

Лукашенко просил российскую делегацию задержаться для переговоров с Киевом

Лукашенко просил российскую делегацию задержаться для переговоров с Киевом - РИА Новости, 27.02.2022

Лукашенко просил российскую делегацию задержаться для переговоров с Киевом

После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским белорусский президент Александр Лукашенко предложил российской делегации задержаться в Гомеле для... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:02

2022-02-27T16:02

2022-02-27T16:02

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским белорусский президент Александр Лукашенко предложил российской делегации задержаться в Гомеле для переговоров с Киевом, руководство РФ согласилось, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт."После разговора с президентом Украины президент Беларуси созвонился с российским лидером. Предложил российской делегации задержаться в Гомеле, ну и перенести переговоры на более поздний срок. Владимир Путин предложение Александра Лукашенко поддержал", - сказала Эйсмонт, комментируя информацию о том, что Киев решил направить делегацию на переговоры с российской стороной в Белоруссию.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775371447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, украина, россия