https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775371447.html

Лукашенко призвал Украину стать нейтральной страной

Лукашенко призвал Украину стать нейтральной страной - РИА Новости, 27.02.2022

Лукашенко призвал Украину стать нейтральной страной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину быть такой же страной, как и Белоруссия, - без ядерного оружия. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:57

2022-02-27T13:57

2022-02-27T13:57

в мире

белоруссия

александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

россия

владимир путин

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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину быть такой же страной, как и Белоруссия, - без ядерного оружия."Демилитаризация… ну станьте вы такой республикой, как Беларусь, - без ядерного оружия... Не пугайте мир, что вы ядерное оружие начнете производить", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске, касаясь требований российской стороны к украинским властям."Что там еще требуют россияне? По Донбассу и Крыму - так они уже не украинские", - добавил белорусский президент. По его словам, проекты решений, которые в настоящее время предлагает к переговорам Россия, - "это уже всё есть". "Просто надо остановить войну. И на это надо идти и восстанавливать Украину", - добавил Лукашенко.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также подписал с республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.

https://ria.ru/20220227/belorussiya-1775364384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин