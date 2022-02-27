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Лукашенко призвал Украину стать нейтральной страной
Лукашенко призвал Украину стать нейтральной страной - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко призвал Украину стать нейтральной страной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину быть такой же страной, как и Белоруссия, - без ядерного оружия. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:57
2022-02-27T13:57
в мире
белоруссия
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
россия
владимир путин
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину быть такой же страной, как и Белоруссия, - без ядерного оружия."Демилитаризация… ну станьте вы такой республикой, как Беларусь, - без ядерного оружия... Не пугайте мир, что вы ядерное оружие начнете производить", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске, касаясь требований российской стороны к украинским властям."Что там еще требуют россияне? По Донбассу и Крыму - так они уже не украинские", - добавил белорусский президент. По его словам, проекты решений, которые в настоящее время предлагает к переговорам Россия, - "это уже всё есть". "Просто надо остановить войну. И на это надо идти и восстанавливать Украину", - добавил Лукашенко.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также подписал с республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
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Екатерина Зайцева
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр, россия, владимир путин
13:57 27.02.2022
 
Лукашенко призвал Украину стать нейтральной страной

Лукашенко призвал Украину не пугать мир заявлениями о производстве ядерного оружия

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину быть такой же страной, как и Белоруссия, - без ядерного оружия.
"Демилитаризация… ну станьте вы такой республикой, как Беларусь, - без ядерного оружия... Не пугайте мир, что вы ядерное оружие начнете производить", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске, касаясь требований российской стороны к украинским властям.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 13:00
Лукашенко объяснил, почему не разместил ядерное оружие в Белоруссии
"Что там еще требуют россияне? По Донбассу и Крыму - так они уже не украинские", - добавил белорусский президент. По его словам, проекты решений, которые в настоящее время предлагает к переговорам Россия, - "это уже всё есть". "Просто надо остановить войну. И на это надо идти и восстанавливать Украину", - добавил Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также подписал с республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНРРоссияВладимир Путин
 
 
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