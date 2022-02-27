Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775359325.html
Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна децентрализация власти
Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна децентрализация власти - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна децентрализация власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об изменениях в конституцию по итогам референдума, сказал, что для страны начинается более сложный период,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:09
2022-02-27T12:27
в мире
белоруссия
александр лукашенко
референдум в белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773650816_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_516b50c5b1fd12a7ea39846c74367731.jpg
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об изменениях в конституцию по итогам референдума, сказал, что для страны начинается более сложный период, нужна децентрализация власти."Период закончился, начинается более сложный период. И какой бы ни был там я, или еще какой-то президент, одного человека, чтобы дальше двигать страну вперёд, мало, нужна большая децентрализация власти, скажем так, расконцентрация для того, чтобы на поверхность поднять больше людей", - сказал Лукашенко журналистам.
https://ria.ru/20220226/konstitutsiya-1775294784.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773650816_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_d9d4cd5c5ccd0b3edd8a6cba3a16570b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, александр лукашенко, референдум в белоруссии
12:09 27.02.2022 (обновлено: 12:27 27.02.2022)
 
Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна децентрализация власти

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что стране нужна децентрализация власти

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об изменениях в конституцию по итогам референдума, сказал, что для страны начинается более сложный период, нужна децентрализация власти.
"Период закончился, начинается более сложный период. И какой бы ни был там я, или еще какой-то президент, одного человека, чтобы дальше двигать страну вперёд, мало, нужна большая децентрализация власти, скажем так, расконцентрация для того, чтобы на поверхность поднять больше людей", - сказал Лукашенко журналистам.
Досрочное голосование на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 20:29
ЦИК Белоруссии определил явку на досрочном голосовании по конституции
Опубликовано: Максим Зубков
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоРеферендум в Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала