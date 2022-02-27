https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775359325.html
Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна децентрализация власти
Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна децентрализация власти - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна децентрализация власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об изменениях в конституцию по итогам референдума, сказал, что для страны начинается более сложный период,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:09
2022-02-27T12:09
2022-02-27T12:27
в мире
белоруссия
александр лукашенко
референдум в белоруссии
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об изменениях в конституцию по итогам референдума, сказал, что для страны начинается более сложный период, нужна децентрализация власти."Период закончился, начинается более сложный период. И какой бы ни был там я, или еще какой-то президент, одного человека, чтобы дальше двигать страну вперёд, мало, нужна большая децентрализация власти, скажем так, расконцентрация для того, чтобы на поверхность поднять больше людей", - сказал Лукашенко журналистам.
https://ria.ru/20220226/konstitutsiya-1775294784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, референдум в белоруссии
12:09 27.02.2022 (обновлено: 12:27 27.02.2022)
Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна децентрализация власти
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что стране нужна децентрализация власти