https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775356456.html
Лукашенко сообщил, что Украина отказалась от условий Москвы
Лукашенко сообщил, что Украина отказалась от условий Москвы - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко сообщил, что Украина отказалась от условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с украинской стороной в субботу перечислил им все условия Москвы, те согласились на все... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:52
2022-02-27T11:52
2022-02-27T11:52
в мире
александр лукашенко
украина
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с украинской стороной в субботу перечислил им все условия Москвы, те согласились на все пункты, но потом отказались."Согласились на все пункты, которые я перечислял, и даже больше. На все пункты согласились. К вечеру опять звонит президент России – они отказались. Я говорю – отказались, это их выбор", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775355280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, украина
Лукашенко сообщил, что Украина отказалась от условий Москвы
Лукашенко: украинская сторона сначала согласилась с условиями Москвы, но потом отказалась