https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775356456.html

Лукашенко сообщил, что Украина отказалась от условий Москвы

Лукашенко сообщил, что Украина отказалась от условий Москвы - РИА Новости, 27.02.2022

Лукашенко сообщил, что Украина отказалась от условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с украинской стороной в субботу перечислил им все условия Москвы, те согласились на все... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:52

2022-02-27T11:52

2022-02-27T11:52

в мире

александр лукашенко

украина

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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с украинской стороной в субботу перечислил им все условия Москвы, те согласились на все пункты, но потом отказались."Согласились на все пункты, которые я перечислял, и даже больше. На все пункты согласились. К вечеру опять звонит президент России – они отказались. Я говорю – отказались, это их выбор", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775355280.html

украина

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, александр лукашенко, украина