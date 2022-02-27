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https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775356456.html
Лукашенко сообщил, что Украина отказалась от условий Москвы
Лукашенко сообщил, что Украина отказалась от условий Москвы - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко сообщил, что Украина отказалась от условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с украинской стороной в субботу перечислил им все условия Москвы, те согласились на все... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:52
2022-02-27T11:52
в мире
александр лукашенко
украина
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с украинской стороной в субботу перечислил им все условия Москвы, те согласились на все пункты, но потом отказались."Согласились на все пункты, которые я перечислял, и даже больше. На все пункты согласились. К вечеру опять звонит президент России – они отказались. Я говорю – отказались, это их выбор", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775355280.html
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Екатерина Зайцева
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в мире, александр лукашенко, украина
11:52 27.02.2022
 
Лукашенко сообщил, что Украина отказалась от условий Москвы

Лукашенко: украинская сторона сначала согласилась с условиями Москвы, но потом отказалась

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с украинской стороной в субботу перечислил им все условия Москвы, те согласились на все пункты, но потом отказались.
"Согласились на все пункты, которые я перечислял, и даже больше. На все пункты согласились. К вечеру опять звонит президент России – они отказались. Я говорю – отказались, это их выбор", - сказал он журналистам.
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреАлександр ЛукашенкоУкраина
 
 
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