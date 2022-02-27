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https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775355564.html
Лукашенко назвал США единственным выгодополучателем от ситуации на Украине
Лукашенко назвал США единственным выгодополучателем от ситуации на Украине - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко назвал США единственным выгодополучателем от ситуации на Украине
Единственным государством, которое приобретает выгоду от ситуации на Украине, являются США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:46
2022-02-27T14:03
александр лукашенко
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
киев
владимир путин
сша
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Единственным государством, которое приобретает выгоду от ситуации на Украине, являются США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Америка является единственной страной-выгодополучателем того, что происходит здесь. И Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Ясно, что Китай и Россия - основные конкуренты Америки. Вот эту проблему они решают", - сказал Лукашенко журналистам.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
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Екатерина Зайцева
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александр лукашенко, ситуация в днр и лнр, в мире, россия, киев, владимир путин, сша
11:46 27.02.2022 (обновлено: 14:03 27.02.2022)
 
Лукашенко назвал США единственным выгодополучателем от ситуации на Украине

Лукашенко: США являются единственным выгодополучателем от ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Единственным государством, которое приобретает выгоду от ситуации на Украине, являются США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Америка является единственной страной-выгодополучателем того, что происходит здесь. И Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Ясно, что Китай и Россия - основные конкуренты Америки. Вот эту проблему они решают", - сказал Лукашенко журналистам.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 12:55
Длящийся конфликт на Украине выгоден США, заявил Володин
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Александр ЛукашенкоСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКиевВладимир ПутинСША
 
 
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