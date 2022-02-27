https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775355564.html

Лукашенко назвал США единственным выгодополучателем от ситуации на Украине

Лукашенко назвал США единственным выгодополучателем от ситуации на Украине - РИА Новости, 27.02.2022

Лукашенко назвал США единственным выгодополучателем от ситуации на Украине

Единственным государством, которое приобретает выгоду от ситуации на Украине, являются США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:46

2022-02-27T11:46

2022-02-27T14:03

александр лукашенко

ситуация в днр и лнр

в мире

россия

киев

владимир путин

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761841299_0:0:2518:1416_1920x0_80_0_0_ec10c685a0a3d336b274e076563fe563.jpg

МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Единственным государством, которое приобретает выгоду от ситуации на Украине, являются США, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Америка является единственной страной-выгодополучателем того, что происходит здесь. И Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Ясно, что Китай и Россия - основные конкуренты Америки. Вот эту проблему они решают", - сказал Лукашенко журналистам.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.

https://ria.ru/20220227/volodin-1775363816.html

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр лукашенко, ситуация в днр и лнр, в мире, россия, киев, владимир путин, сша