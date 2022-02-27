https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775353932.html

В Гомеле ждут делегацию Украины, заявил Лукашенко

В Гомеле ждут делегацию Украины, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.02.2022

В Гомеле ждут делегацию Украины, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя отказ украинской стороны лететь в Гомель на встречу с РФ, заявил, что это их выбор. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:34

2022-02-27T11:34

2022-02-27T17:20

александр лукашенко

гомель

украина

владимир зеленский

владимир мединский

россия

минск

в мире

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя отказ украинской стороны лететь в Гомель на встречу с РФ, заявил, что это их выбор."Ну, не поедут (украинцы) - это их будет выбор. Так и получилось. Ну как с ними разговаривать? Вчера пообещали... Вы думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его. Не дадут ему... Ну, это их выбор. Зря, очень зря", - добавил он.Как позже заявил глава официальной делегации переговорщиков, которая находится в настоящий момент в российском посольстве в Минске, Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".

https://ria.ru/20220227/peregovory-1775393225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр лукашенко, гомель, украина, владимир зеленский, владимир мединский, россия, минск, в мире