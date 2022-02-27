https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775353406.html

Лукашенко сообщил, что украинские элиты призвали Минск стать посредником

Лукашенко сообщил, что украинские элиты призвали Минск стать посредником - РИА Новости, 27.02.2022

Лукашенко сообщил, что украинские элиты призвали Минск стать посредником

Представители украинской элиты просили позвонить президенту Владимиру Зеленскому и призвать его остановиться, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:30

2022-02-27T11:30

2022-02-27T20:53

в мире

александр лукашенко

минск

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МИНСК, 27 фев — РИА Новости. Представители украинской элиты просили позвонить президенту Владимиру Зеленскому и призвать его остановиться, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко."Ну безумец, ну не понимает, мы вас просим, позвоните сейчас Зеленскому, скажите ему, чтобы он остановился. Хорошо, позвоню. Но вряд ли это будет иметь на него какое-то воздействие", — рассказал он журналистам.По словам Лукашенко, с ним связались накануне, после чего он попытался инициировать разговор с украинским коллегой, однако найти его удалось лишь утром."За ночь его пытались найти, нашли к утру Зеленского. Возможно, ответ — переговорим. И так доверительно, человек в неадеквате. Он не понимает, что происходит", — сказал белорусский президент.Он добавил, что изложил Киеву все условия Москвы и там с ними согласились.По его мнению, украинским властям следует сесть за стол переговоров, если они хотят, чтобы Украина не потеряла субъектность. Россия от своих планов по поводу Украины не отступится, считает Лукашенко.Как сообщил пресс-секретарь российского лидера России Дмитрий Песков, российская делегация уже приехала в Гомель на переговоры с украинской стороной. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что переговоры не могут проходить в Белоруссии, хотя они могли бы состояться в Варшаве, Стамбуле или Баку. Песков ответил на это, что Гомель выбрала сама украинская сторона.Двадцать первого февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/zelenskiy-1775194718.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, александр лукашенко, минск