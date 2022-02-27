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https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775352859.html
Лукашенко порекомендовал Зеленскому не давать советов белорусам
Лукашенко порекомендовал Зеленскому не давать советов белорусам - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко порекомендовал Зеленскому не давать советов белорусам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал обращение Владимира Зеленского к белорусам, сказав, что его гражданам есть к кому обращаться. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:27
2022-02-27T13:21
александр лукашенко
белоруссия
владимир зеленский
в мире
украина
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал обращение Владимира Зеленского к белорусам, сказав, что его гражданам есть к кому обращаться."Он сегодня... начинает обращаться к белорусскому народу. Так к белорусскому народу есть кому обращаться. Пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня в Украине. Не надо голоском подвывать - белорусы, сделайте правильный выбор. Слушай, ты разберись у себя, со своим выбором. У нас половина белорусов уже сделала свой выбор", — сказал он.По словам Лукашенко, опасность заключается в том, что конфликт, который разразился на Украине, — это "цветочки". "Если дальше так будет продолжаться — вырастут ягодки. И он ни в каком бункере, ни в американском, ни в каком, не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну", — отметил белорусский президент.В Белоруссии 27 февраля проходит референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию. На этому фоне Зеленский выступил с обращением. Так, он призвал белорусов "сделать правильный выбор".В последние недели серьезно обострилась ситуация в Донбассе: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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александр лукашенко, белоруссия, владимир зеленский, в мире, украина
11:27 27.02.2022 (обновлено: 13:21 27.02.2022)
 
Лукашенко порекомендовал Зеленскому не давать советов белорусам

Президент Белоруссии Лукашенко назвал разразившийся на Украине конфликт цветочками

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал обращение Владимира Зеленского к белорусам, сказав, что его гражданам есть к кому обращаться.
"Он сегодня... начинает обращаться к белорусскому народу. Так к белорусскому народу есть кому обращаться. Пусть обращается к украинскому народу и отвечает за то, что происходит сегодня в Украине. Не надо голоском подвывать - белорусы, сделайте правильный выбор. Слушай, ты разберись у себя, со своим выбором. У нас половина белорусов уже сделала свой выбор", — сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 11:52
Лукашенко сообщил, что Украина отказалась от условий Москвы
По словам Лукашенко, опасность заключается в том, что конфликт, который разразился на Украине, — это "цветочки".
"Если дальше так будет продолжаться — вырастут ягодки. И он ни в каком бункере, ни в американском, ни в каком, не спрячется. Поэтому сегодня надо прекратить войну", — отметил белорусский президент.
В Белоруссии 27 февраля проходит референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию. На этому фоне Зеленский выступил с обращением. Так, он призвал белорусов "сделать правильный выбор".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 11:30
Украинские элиты просили убедить Зеленского "остановиться", заявил Лукашенко
В последние недели серьезно обострилась ситуация в Донбассе: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияВладимир ЗеленскийВ миреУкраина
 
 
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