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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775351999.html
Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают и избивают белорусов
Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают и избивают белорусов - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают и избивают белорусов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают белорусов, избивают, Киев толкает Минск к спецоперации по освобождению граждан. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:21
2022-02-27T13:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
украина
александр лукашенко
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают белорусов, избивают, Киев толкает Минск к спецоперации по освобождению граждан."Они же отлавливают русских и белорусов на Украине, они их избивают, отбирают у них все, что можно", - сказал он."Он (Владимир Зеленский - ред.) что, толкает меня на проведение спецоперации, чтобы я освобождал своих людей там? Слушайте, они не знают наши спецподразделения, безумцы. Не трогайте людей, они приехали к вам отдохнуть", - отметил белорусский президент.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775356456.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина, александр лукашенко
11:21 27.02.2022 (обновлено: 13:00 27.02.2022)
 
Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают и избивают белорусов

Президент Лукашенко: на Украине отлавливают и избивают белорусов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают белорусов, избивают, Киев толкает Минск к спецоперации по освобождению граждан.
"Они же отлавливают русских и белорусов на Украине, они их избивают, отбирают у них все, что можно", - сказал он.
"Он (Владимир Зеленский - ред.) что, толкает меня на проведение спецоперации, чтобы я освобождал своих людей там? Слушайте, они не знают наши спецподразделения, безумцы. Не трогайте людей, они приехали к вам отдохнуть", - отметил белорусский президент.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 11:52
Лукашенко сообщил, что Украина отказалась от условий Москвы
Опубликовано: Максим Зубков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийУкраинаАлександр Лукашенко
 
 
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