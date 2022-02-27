https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775351999.html
Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают и избивают белорусов
Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают и избивают белорусов - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают и избивают белорусов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают белорусов, избивают, Киев толкает Минск к спецоперации по освобождению граждан. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:21
2022-02-27T11:21
2022-02-27T13:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
украина
александр лукашенко
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают белорусов, избивают, Киев толкает Минск к спецоперации по освобождению граждан."Они же отлавливают русских и белорусов на Украине, они их избивают, отбирают у них все, что можно", - сказал он."Он (Владимир Зеленский - ред.) что, толкает меня на проведение спецоперации, чтобы я освобождал своих людей там? Слушайте, они не знают наши спецподразделения, безумцы. Не трогайте людей, они приехали к вам отдохнуть", - отметил белорусский президент.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775356456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина, александр лукашенко
11:21 27.02.2022 (обновлено: 13:00 27.02.2022)
Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают и избивают белорусов
Президент Лукашенко: на Украине отлавливают и избивают белорусов