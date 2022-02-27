https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775351999.html

Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают и избивают белорусов

Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают и избивают белорусов - РИА Новости, 27.02.2022

Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают и избивают белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают белорусов, избивают, Киев толкает Минск к спецоперации по освобождению граждан. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:21

2022-02-27T11:21

2022-02-27T13:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

украина

александр лукашенко

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине отлавливают белорусов, избивают, Киев толкает Минск к спецоперации по освобождению граждан."Они же отлавливают русских и белорусов на Украине, они их избивают, отбирают у них все, что можно", - сказал он."Он (Владимир Зеленский - ред.) что, толкает меня на проведение спецоперации, чтобы я освобождал своих людей там? Слушайте, они не знают наши спецподразделения, безумцы. Не трогайте людей, они приехали к вам отдохнуть", - отметил белорусский президент.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775356456.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Зубков

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, украина, александр лукашенко