https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775351498.html

Лукашенко проголосовал на референдуме

Лукашенко проголосовал на референдуме - РИА Новости, 27.02.2022

Лукашенко проголосовал на референдуме

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проголосовал на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии, передает... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:18

2022-02-27T11:18

2022-02-27T11:18

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белорусский государственный университет

референдум в белоруссии

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проголосовал на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.Референдум проходит 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.Лукашенко проголосовал на участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры в Минске.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://ria.ru/20220227/referendum-1775337017.html

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Максим Зубков

в мире, белоруссия, минск, белорусский государственный университет, референдум в белоруссии