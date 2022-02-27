Лукашенко проголосовал на референдуме
Президент Белоруссии Лукашенко проголосовал на референдуме по изменениям в конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проголосовал на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Референдум проходит 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.
Лукашенко проголосовал на участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры в Минске.
Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
Опубликовано: Максим Зубков