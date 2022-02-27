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https://ria.ru/20220227/lukashenko-1775351498.html
Лукашенко проголосовал на референдуме
Лукашенко проголосовал на референдуме - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко проголосовал на референдуме
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проголосовал на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии, передает... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:18
2022-02-27T11:18
в мире
белоруссия
минск
белорусский государственный университет
референдум в белоруссии
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проголосовал на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.Референдум проходит 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.Лукашенко проголосовал на участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры в Минске.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
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в мире, белоруссия, минск, белорусский государственный университет, референдум в белоруссии
11:18 27.02.2022
 
Лукашенко проголосовал на референдуме

Президент Белоруссии Лукашенко проголосовал на референдуме по изменениям в конституции

© REUTERS / BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / BelTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проголосовал на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Референдум проходит 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26 февраля включительно.
Лукашенко проголосовал на участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры в Минске.
Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
Референдум в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:51
Косачев попросил отказаться от акций на референдуме в Белоруссии
Опубликовано: Максим Зубков
 
В миреБелоруссияМинскБелорусский государственный университетРеферендум в Белоруссии
 
 
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