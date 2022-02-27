https://ria.ru/20220227/lufthansa-1775314134.html

СМИ: Lufthansa на неделю приостанавливает полеты в Россию

СМИ: Lufthansa на неделю приостанавливает полеты в Россию - РИА Новости, 27.02.2022

СМИ: Lufthansa на неделю приостанавливает полеты в Россию

Авиакомпания Lufthansa на неделю приостанавливает полеты в РФ и в российском воздушном пространстве, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T00:23

2022-02-27T00:23

2022-02-27T00:23

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Авиакомпания Lufthansa на неделю приостанавливает полеты в РФ и в российском воздушном пространстве, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя авиаконцерна."Рейсы, которые находятся в воздушном пространстве России, вскоре снова покинут его", - приводит агентство слова представителя Lufthansa, решение перевозчика связано с "текущей и надвигающейся нормативной ситуацией".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/prostranstvo-1775313732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, lufthansa