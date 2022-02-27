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https://ria.ru/20220227/lufthansa-1775314134.html
СМИ: Lufthansa на неделю приостанавливает полеты в Россию
СМИ: Lufthansa на неделю приостанавливает полеты в Россию - РИА Новости, 27.02.2022
СМИ: Lufthansa на неделю приостанавливает полеты в Россию
Авиакомпания Lufthansa на неделю приостанавливает полеты в РФ и в российском воздушном пространстве, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T00:23
2022-02-27T00:23
в мире
россия
украина
lufthansa
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Авиакомпания Lufthansa на неделю приостанавливает полеты в РФ и в российском воздушном пространстве, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя авиаконцерна."Рейсы, которые находятся в воздушном пространстве России, вскоре снова покинут его", - приводит агентство слова представителя Lufthansa, решение перевозчика связано с "текущей и надвигающейся нормативной ситуацией".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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в мире, россия, украина, lufthansa
00:23 27.02.2022
 
СМИ: Lufthansa на неделю приостанавливает полеты в Россию

DPA: Lufthansa на неделю приостанавливает полеты в Россию

© AP Photo / Martin MeissnerПассажиры в аэропорту Франкфурта
Пассажиры в аэропорту Франкфурта - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Пассажиры в аэропорту Франкфурта
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Авиакомпания Lufthansa на неделю приостанавливает полеты в РФ и в российском воздушном пространстве, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя авиаконцерна.
"Рейсы, которые находятся в воздушном пространстве России, вскоре снова покинут его", - приводит агентство слова представителя Lufthansa, решение перевозчика связано с "текущей и надвигающейся нормативной ситуацией".
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 00:18
СМИ: ЕС закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний
Опубликовано: М. Горбачев
 
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