https://ria.ru/20220227/lnr-1775416115.html

МИД ЛНР сообщил об освобождении восьми населенных пунктов

МИД ЛНР сообщил об освобождении восьми населенных пунктов - РИА Новости, 27.02.2022

МИД ЛНР сообщил об освобождении восьми населенных пунктов

Войска ЛНР освободили от украинской армии уже восемь населенных пунктов, сообщил МИД ЛНР. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:24

2022-02-27T19:24

2022-02-27T19:30

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Войска ЛНР освободили от украинской армии уже восемь населенных пунктов, сообщил МИД ЛНР.По состоянию на вечер 27 февраля Народная милиция ЛНР освободила восемь населенных пунктов ЛНР: Лопаскино, Муратово, Гречишкино, Станица Луганская, Трехизбенка, Счастье, Новоахтырка, Смоляниново. Максимально продвинуться Народной милиции ЛНР удалось на направлении населенных пунктов Северодонецк/Рубежное - на 56 км. Операция по освобождению территории республики продолжается", - информирует МИД ЛНР.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/vsu-1775396408.html

луганская народная республика

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика