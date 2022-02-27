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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/lnr-1775416115.html
МИД ЛНР сообщил об освобождении восьми населенных пунктов
МИД ЛНР сообщил об освобождении восьми населенных пунктов - РИА Новости, 27.02.2022
МИД ЛНР сообщил об освобождении восьми населенных пунктов
Войска ЛНР освободили от украинской армии уже восемь населенных пунктов, сообщил МИД ЛНР. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:24
2022-02-27T19:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Войска ЛНР освободили от украинской армии уже восемь населенных пунктов, сообщил МИД ЛНР.По состоянию на вечер 27 февраля Народная милиция ЛНР освободила восемь населенных пунктов ЛНР: Лопаскино, Муратово, Гречишкино, Станица Луганская, Трехизбенка, Счастье, Новоахтырка, Смоляниново. Максимально продвинуться Народной милиции ЛНР удалось на направлении населенных пунктов Северодонецк/Рубежное - на 56 км. Операция по освобождению территории республики продолжается", - информирует МИД ЛНР.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Александра Покровская
Александра Покровская
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика
19:24 27.02.2022 (обновлено: 19:30 27.02.2022)
 
МИД ЛНР сообщил об освобождении восьми населенных пунктов

МИД ЛНР сообщил об освобождении восьми населенных пунктов от украинской армии

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости
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Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Войска ЛНР освободили от украинской армии уже восемь населенных пунктов, сообщил МИД ЛНР.
По состоянию на вечер 27 февраля Народная милиция ЛНР освободила восемь населенных пунктов ЛНР: Лопаскино, Муратово, Гречишкино, Станица Луганская, Трехизбенка, Счастье, Новоахтырка, Смоляниново. Максимально продвинуться Народной милиции ЛНР удалось на направлении населенных пунктов Северодонецк/Рубежное - на 56 км. Операция по освобождению территории республики продолжается", - информирует МИД ЛНР.
Конашенков о применении ВСУ запрещенных фосфорных боеприпасов - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 16:44
В Минобороны заявили о применении ВСУ фосфорных боеприпасов
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛуганская Народная Республика
 
 
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