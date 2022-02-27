19:24 27.02.2022 (обновлено: 19:30 27.02.2022)
МИД ЛНР сообщил об освобождении восьми населенных пунктов
МИД ЛНР сообщил об освобождении восьми населенных пунктов от украинской армии
© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
Народная милиция Луганской народной республики форсирует реку Северский Донец и занимает село Трехизбенка
ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Войска ЛНР освободили от украинской армии уже восемь населенных пунктов, сообщил МИД ЛНР.
По состоянию на вечер 27 февраля Народная милиция ЛНР освободила восемь населенных пунктов ЛНР: Лопаскино, Муратово, Гречишкино, Станица Луганская, Трехизбенка, Счастье, Новоахтырка, Смоляниново. Максимально продвинуться Народной милиции ЛНР удалось на направлении населенных пунктов Северодонецк/Рубежное - на 56 км. Операция по освобождению территории республики продолжается", - информирует МИД ЛНР.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Александра Покровская