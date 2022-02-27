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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/liepa-1775438273.html
Народная артистка России Илзе Лиепа поддержала спецоперацию на Украине
Народная артистка России Илзе Лиепа поддержала спецоперацию на Украине - РИА Новости, 27.02.2022
Народная артистка России Илзе Лиепа поддержала спецоперацию на Украине
Народная артистка России Илзе Лиепа сказала РИА Новости, что абсолютно поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о военной операции на Украине. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T22:26
2022-02-27T22:26
обострение ситуации в днр и лнр
общество
культура
россия
донбасс
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Народная артистка России Илзе Лиепа сказала РИА Новости, что абсолютно поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о военной операции на Украине.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Александра Покровская
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общество, культура, россия, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, владимир путин, илзе лиепа
22:26 27.02.2022
 
Народная артистка России Илзе Лиепа поддержала спецоперацию на Украине

Народная артистка России Илзе Лиепа поддержала спецоперацию России на Украине

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНародная артистка России Илзе Лиепа
Народная артистка России Илзе Лиепа - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Народная артистка России Илзе Лиепа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Народная артистка России Илзе Лиепа сказала РИА Новости, что абсолютно поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о военной операции на Украине.
"Абсолютно поддерживаю. Всей душой, всем сердцем", - сказала Лиепа.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоКультураРоссияДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинИлзе Лиепа
 
 
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