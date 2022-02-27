https://ria.ru/20220227/liepa-1775438273.html
Народная артистка России Илзе Лиепа поддержала спецоперацию на Украине
Народная артистка России Илзе Лиепа поддержала спецоперацию на Украине - РИА Новости, 27.02.2022
Народная артистка России Илзе Лиепа поддержала спецоперацию на Украине
Народная артистка России Илзе Лиепа сказала РИА Новости, что абсолютно поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о военной операции на Украине. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T22:26
2022-02-27T22:26
2022-02-27T22:26
обострение ситуации в днр и лнр
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культура
россия
донбасс
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Народная артистка России Илзе Лиепа сказала РИА Новости, что абсолютно поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о военной операции на Украине.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, культура, россия, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, владимир путин, илзе лиепа
Народная артистка России Илзе Лиепа поддержала спецоперацию на Украине
Народная артистка России Илзе Лиепа поддержала спецоперацию России на Украине