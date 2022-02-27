https://ria.ru/20220227/lider-1775327669.html
Путин в ситуации с Украиной оказался умнее руководства США, заявил Трамп
Путин в ситуации с Украиной оказался умнее руководства США, заявил Трамп - РИА Новости, 27.02.2022
Путин в ситуации с Украиной оказался умнее руководства США, заявил Трамп
Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной проявил себя как умный лидер, а нынешнее американское руководство, наоборот, глупо, заявил бывший... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T05:08
2022-02-27T05:08
2022-02-27T08:39
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной проявил себя как умный лидер, а нынешнее американское руководство, наоборот, глупо, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Newsmax во время выступления перед сторонниками."Проблема не в том, умен Путин или нет. Конечно, он умен. Настоящая проблема в том, что наши лидеры глупы, такие глупые", — сказал политик, добавив, что президент России перехитрил Байдена и других мировых лидеров.По оценке экс-президента США, Путин принял решение о проведении спецоперации в отношении Украины после того, как увидел "жалкий уход" войск США из Афганистана. При этом Трамп назвал спецоперацию "злодеянием, которое никогда не должно было произойти".В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/otvetstvennost-1775332726.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775323215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина
05:08 27.02.2022 (обновлено: 08:39 27.02.2022)
Путин в ситуации с Украиной оказался умнее руководства США, заявил Трамп
Экс-президент Трамп заявил, что Путин в ситуации с Украиной оказался умнее руководства США