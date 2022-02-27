https://ria.ru/20220227/leontev-1774968389.html

Биография Авангарда Леонтьева

Биография Авангарда Леонтьева - РИА Новости, 27.02.2022

Биография Авангарда Леонтьева

Актер театра и кино, педагог, народный артист России Авангард Николаевич Леонтьев родился 27 февраля 1947 года в Москве. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T00:36

2022-02-27T00:36

2022-02-27T00:36

справки

авангард леонтьев

москва

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Актер театра и кино, педагог, народный артист России Авангард Николаевич Леонтьев родился 27 февраля 1947 года в Москве. В 1968 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Павла Массальского) и был принят в труппу театра "Современник", которым руководил Олег Ефремов. Сыграл Алешку в спектакле "На дне" Максима Горького; Четверг в "Белоснежка и семь гномов" по пьесе Льва Устинова и Олега Табакова; Царя-батюшку в спектакле "Принцесса и дровосек" по пьесе Галины Волчек и Маргариты Микаэлян; Альберта в "С вечера до полудня" и Мишу в "Вечно живых" Виктора Розова; Фесте, шута Оливии, в спектакле "Двенадцатая ночь" Уильяма Шекспира.Леонтьев также играл в таких спектаклях как "И пойду! И пойду!" Юрия Карякина по Федору Достоевскому; "Карамазовы и ад" Валерия Фокина по пьесе Николая Климонтовича на темы позднего Достоевского; "Не стреляйте в белых лебедей" Бориса Васильева; "Погода на завтра" Михаила Шатрова; "Провинциальные анекдоты" Александра Вампилова; "Квартира Коломбины" Людмилы Петрушевской; "А поутру они проснулись" Василия Шукшина; "Вишневый сад" Антона Чехова.В 2004 году был принят в труппу МХТ имени А.П. Чехова, сотрудничество с которым начал в 1987 году, сыграв Ричард Уилли в спектакле Владимира Машкова "№ 13". В 1992 году сыграл Арнольфа в спектакле по пьесе Жана-Батиста Мольера "Урок женам" (режиссер Михаил Ефремов).В числе его ролей на сцене Художественного театра – Клеант в "Тартюфе"(режиссер Нина Чусова), Хозяин в "Яйце" (режиссер Магомед Чегер), Дергачев в "Последней жертве" (режиссер Юрий Еремин).В текущем репертуаре играет Аркадия Счастливцева в "Лесе" (2004, режиссер Кирилл Серебренников), Акакия Акакиевича Башмачкина в "Шинели" (2011, режиссер Антон Коваленко), Силу Ерофеича Грознова в "Правда – хорошо, а счастье лучше" (2015, режиссер Александр Огарев), Соломона Шапиро "Заговор чувств" (2021, режиссер Сергей Женовач), принимает участие в спектакле Юрия Стоянова "Игра в "Городки" (2018). В 1974 году Авангард Леонтьев начал сотрудничать с Олегом Табаковым. Входил в инициативную группу единомышленников, создавших драматическую студию при Дворце пионеров на Стопани. Авангард Леонтьев был сорежиссером одной из первых постановок Театра под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова) – комедии "Полоумный Журден" (1987), в котором исполнил главную роль. Также исполнил роли Бобчинского и Добчинского в спектакле "Ревизор" (1991), выступил режиссером одной из сценических редакций спектакля "Прищучил" (1991). В 1999 году поставил комедию Александра Островского "Не все коту масленица". В текущем репертуаре актер исполняет роль Жевакина в комедии Николая Гоголя "Женитьба" (2010, режиссер Олег Тополянский) и роль Профессора в спектакле "Ночь в отеле" по пьесе Терри Джонсон Insignificance (2019, режиссер Владимир Машков). Авангард Леонтьев также сотрудничает с другими театрами: в 1994 году исполнил роль Чичикова в постановке Валерия Фокина "Нумер в гостинице города NN" (Центр имени В.С. Мейерхольда), в 2000 году – роль Василия Шуйского в спектакле Деклана Доннеллана "Борис Годунов" (МКТС) и роль Людовика Ноты у Романа Козака "Обнаженные одеваются" (Театр им. А.С. Пушкина), в 2006 году – роль Бартоло в постановке Кирилла Серебренникова "Фигаро. События одного дня" ("Театральная компания Евгения Миронова").В настоящее время в Театре Наций занят в постановках "Иранская конференция" (Оливер Ларсен), "Моими глазами" (Авангард, брат Авангарда), "Страсти по Фоме" (Фома Фомич Опискин), а также в цикле спектаклей "Наше все…". Как ассистент режиссера работал с Никитой Михалковым над спектаклем "Механическое пианино" (театр "Арджентино", Рим, 1987) и с Андроном Кончаловским над спектаклем "Чайка" (театр "Одеон" – Театр Европы, Париж, 1988-1989).В кино Авангард Леонтьев дебютировал в начале 1970-х годов, играл эпизодические роли.В 1979 году исполнил главную роль в фильме Никиты Михалкова "Несколько дней из жизни И.И. Обломова". В последующем снялся у Михалкова в фильмах "Очи черные" (1986), "Утомленные солнцем" (1994), "Сибирский цирюльник" (1998), "Солнечный удар" (2014).Сыграл главные роли в фильмах "Переходный возраст" (1981, режиссеры Ион Скутельник и Юрий Музыка), "Серп и молот" (1994, режиссер Сергей Ливнев). В 2001 году исполнил главную роль в фильме Сергея Газарова и Джаника Файзиева "Пятый угол". В 2006 году сыграл доктора Вернера в фильме Александра Котта "Печорин. Герой нашего времени", у него же в 2011 году снялся в ленте "Охотники за бриллиантами".Авангард Леонтьев также снимался в фильмах "Подмосковные вечера" (1994) Валерия Тодоровского, "Гражданин начальник" (2001) Николая Досталя, "Есенин" (2005) Игоря Зайцева, "Адъютанты любви"(2005) Михаила Макеева, "Русская игра" (2007) Павла Чухрая, "Достоевский" (2010) Владимира Хотиненко и др.Среди работ последних лет – роли в фильмах "Время первых" (2017) Дмитрия Киселева, "Ван Гоги" (2018) Сергея Ливнева, "Одесский пароход" (2019) Сергея Урсуляка.Авангард Леонтьев известен также как театральный педагог. С 1976 года преподавал в ГИТИСе, с 1985 года – в Школе-студии МХАТ, с 1989 по 2001 год руководил актерскими курсами. В настоящее время преподает в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Среди его учеников – Марина Зудина, Сергей Газаров, Владимир Машков, Евгений Миронов, Александр Мохов, Алексей Серебряков, Андрей Смоляков, Филипп Янковский, Олеся Судзиловская, Денис Суханов, Анастасия Заворотнюк, Дмитрий Щербина, Максим Дрозд и др.Авангард Леонтьев известен как чтец литературных произведений. Артист выступал с такими программами как "Собранье острых слов" (Михаил Лермонтов, Давид Самойлов, Алексей Толстой, 2012), "Шедевры русской прозы. Лев Толстой, Николай Лесков" (2013), "Могучее веселье" (рассказы Исаака Бабеля, 2014), "Привилегии дамского пола" (рассказы Антона Чехова, 2015), "Пушкин. Участь моя решена" (2017).Автор-составитель книги "Великое культурное противостояние: Книга об Анне Гавриловне Бовшек" (2009).Авангарда Леонтьев – народный артист Российской Федерации (1995). Лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства за 1994 год. Награжден орденами Дружбы (2009) и Почета (2018). Имеет Благодарность Президента Российской Федерации (2012). Лауреат премии Олега Табакова (2011). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, авангард леонтьев, москва