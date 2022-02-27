https://ria.ru/20220227/lavrov-1775414815.html

Лавров проинформировал главу МИД Турции о ситуации на Украине

Лавров проинформировал главу МИД Турции о ситуации на Украине - РИА Новости, 27.02.2022

Лавров проинформировал главу МИД Турции о ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о подходах Москвы к переговорам с Киевом, сообщило российское... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:12

2022-02-27T19:12

2022-02-27T19:27

обострение ситуации в днр и лнр

россия

турция

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в мире

владимир зеленский

александр лукашенко

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о подходах Москвы к переговорам с Киевом, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Лавров проинформировал о развитии ситуации на Украине в свете проведения специальной военной операции, изложил наши принципиальные подходы применительно к возможности переговоров с украинскими властями", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Турции.Министр Лавров также подчеркнул, что приоритетом является обеспечение безопасности мирного населения.Чавушоглу, в свою очередь, обратился с просьбой о содействии для возвращения на родину находящихся на Украине турецких граждан."В ответ были даны заверения в том, что всё зависящее от российской стороны делается и будет делаться - при понимании, что ВСУ и неонацистские батальоны не станут использовать иностранных граждан для продвижения своих преступных целей", - отметило министерство.Министры также условились о поддержании дальнейших контактов.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, турция, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир мединский, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины, сергей лавров, мевлют чавушоглу