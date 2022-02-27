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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/lavrov-1775414815.html
Лавров проинформировал главу МИД Турции о ситуации на Украине
Лавров проинформировал главу МИД Турции о ситуации на Украине - РИА Новости, 27.02.2022
Лавров проинформировал главу МИД Турции о ситуации на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о подходах Москвы к переговорам с Киевом, сообщило российское... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:12
2022-02-27T19:27
обострение ситуации в днр и лнр
россия
турция
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
александр лукашенко
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о подходах Москвы к переговорам с Киевом, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Лавров проинформировал о развитии ситуации на Украине в свете проведения специальной военной операции, изложил наши принципиальные подходы применительно к возможности переговоров с украинскими властями", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Турции.Министр Лавров также подчеркнул, что приоритетом является обеспечение безопасности мирного населения.Чавушоглу, в свою очередь, обратился с просьбой о содействии для возвращения на родину находящихся на Украине турецких граждан."В ответ были даны заверения в том, что всё зависящее от российской стороны делается и будет делаться - при понимании, что ВСУ и неонацистские батальоны не станут использовать иностранных граждан для продвижения своих преступных целей", - отметило министерство.Министры также условились о поддержании дальнейших контактов.Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/turtsiya-1775409020.html
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Дарья Буймова
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россия, турция, украина, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир мединский, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины, сергей лавров, мевлют чавушоглу
19:12 27.02.2022 (обновлено: 19:27 27.02.2022)
 
Лавров проинформировал главу МИД Турции о ситуации на Украине

Глава МИД Лавров проинформировал Чавушоглу о ситуации на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о подходах Москвы к переговорам с Киевом, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Лавров проинформировал о развитии ситуации на Украине в свете проведения специальной военной операции, изложил наши принципиальные подходы применительно к возможности переговоров с украинскими властями", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Турции.
Министр Лавров также подчеркнул, что приоритетом является обеспечение безопасности мирного населения.
Чавушоглу, в свою очередь, обратился с просьбой о содействии для возвращения на родину находящихся на Украине турецких граждан.
"В ответ были даны заверения в том, что всё зависящее от российской стороны делается и будет делаться - при понимании, что ВСУ и неонацистские батальоны не станут использовать иностранных граждан для продвижения своих преступных целей", - отметило министерство.
Министры также условились о поддержании дальнейших контактов.
Вид Киева, 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 18:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Турция запросила встречу с Россией по теме эвакуации сограждан с Украины
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 19:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Турция надеется на прекращение огня между Россией и Украиной
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияТурцияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоВладимир МединскийЛуганская Народная РеспубликаКиевВооруженные силы УкраиныСергей ЛавровМевлют Чавушоглу
 
 
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