19:12 27.02.2022 (обновлено: 19:27 27.02.2022)
Лавров проинформировал главу МИД Турции о ситуации на Украине
Глава МИД Лавров проинформировал Чавушоглу о ситуации на Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о подходах Москвы к переговорам с Киевом, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Лавров проинформировал о развитии ситуации на Украине в свете проведения специальной военной операции, изложил наши принципиальные подходы применительно к возможности переговоров с украинскими властями", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Турции.
Министр Лавров также подчеркнул, что приоритетом является обеспечение безопасности мирного населения.
Чавушоглу, в свою очередь, обратился с просьбой о содействии для возвращения на родину находящихся на Украине турецких граждан.
"В ответ были даны заверения в том, что всё зависящее от российской стороны делается и будет делаться - при понимании, что ВСУ и неонацистские батальоны не станут использовать иностранных граждан для продвижения своих преступных целей", - отметило министерство.
Министры также условились о поддержании дальнейших контактов.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Дарья Буймова