https://ria.ru/20220227/kvartira-1774368447.html

Россиянам указали на самую большую проблему после покупки квартиры

Россиянам указали на самую большую проблему после покупки квартиры - РИА Новости, 27.02.2022

Россиянам указали на самую большую проблему после покупки квартиры

С начала пандемии в России судорожно скупают недвижимость. Но приходится раскошеливаться на ремонт. Теперь это обходится в миллионы рублей. Подорожало все:... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T08:00

2022-02-27T08:00

2022-02-27T08:09

жилье

москва

цены

экономика

россия

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Ирина Бадмаева. С начала пандемии в России судорожно скупают недвижимость. Но приходится раскошеливаться на ремонт. Теперь это обходится в миллионы рублей. Подорожало все: строительные и отделочные материалы, услуги рабочих. Как сэкономить и стоит ли ждать спада цен, разбиралось РИА Новости.Дорогой квадратный метр"Около миллиона уже потратили. И еще не закончили", — подсчитывает Ольга Бреславцева. Вместе с мужем Станиславом год назад она приобрела на вторичном рынке трехкомнатную квартиру. По максимуму старались все там делать сами, но без мастеров никак не справиться. Положили пол, стены выровняли, обои поклеили, разобрались с электропроводкой.Особенно большие расходы — на трубы и сантехнику, около 40 процентов."Причем ванну купили еще в 2017-м, когда цены не кусались. За 20 тысяч. Сейчас такая вдвое дороже", — отмечает собеседница РИА Новости.Еще установили межкомнатные и входные двери. Осталось приобрести люстры, кухонный гарнитур, обставить детскую и спальню. За прошлый год мебель в среднем подорожала почти на 12 процентов. Дело в том, что повысились цены на сырье и комплектующие. Да и спрос был ажиотажный — на фоне рекордных продаж недвижимости в пандемию."Чувствую, понадобится еще как минимум полмиллиона. Хорошо, что основное позади. Тем, кто только начинает, будет непросто: цены растут как на дрожжах", — рассуждает Ольга.Сегодня ремонт обходится на 35 процентов дороже, чем год назад, подсчитали специалисты. Причем как капитальный, так и косметический.В среднем отделка с дизайн-проектом под ключ в Москве — 120 тысяч за квадратный метр, говорит столичный бригадир Александр Барышев. Четверть забирают мастера. Стоимость услуг зависит от сложности работ.Еще четверть уходит на материалы. Остальное — на мебель, технику и так далее.Минстрой еженедельно отслеживает 17 ценообразующих ресурсов, которые используют при строительстве. Очень сильно подорожали материалы. Например, металлоизделия за шесть месяцев — на 67 процентов, утеплитель минераловатный — на 48, кирпич — на 59.Из-за пандемии большинство девелоперов столкнулись с нехваткой ресурсов. Но поскольку мировая экономика полностью не восстановилась, производство не поспевает за спросом. За год цены на строительные и отделочные материалы прибавили в диапазоне от 20 до 250 процентов. Традиционно больше всего — импортные и отечественные с иностранными компонентами. На них сказались колебания курса рубля.Инфляция сильная, в поставках и логистических цепочках перебои. Так, подорожавший пластик поднял цены на электротовары, сантехнику, фурнитуру."К тому же на очень высоком уровне котировки меди, стали, алюминия и пиломатериалов. Все это применяют не только в строительстве, но и в промышленности, медицине, авиационной и космической технике, речных судах и катерах, автомобилях, для изготовления посуды, бытовой техники", — перечисляет Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.Мастерам — как квалифицированным, так и не очень — тоже приходится платить больше, продолжает он. Ведь мигрантов — основной рабочей силы в отрасли — на рынке поубавилось.Распадаются давно сложившиеся бригады. Людей попросту переманивают. К хорошим строителям выстраиваются очереди, и, конечно, именно они диктуют условия.Как сэкономить на ремонтеЖилье в новостройках все чаще приобретают с отделкой, особенно в Москве. Предлагают десятки вариантов в разных стилях и ценовых диапазонах. Самое трудозатратное — стяжка пола, выравнивание стен, потолка, прокладка электрических проводов — за застройщиком. Пол, обои, мебель — на покупателе.Есть и полностью готовые квартиры — даже с мебелью. Как правило, ремонт от девелопера обходится дешевле. Поставщикам интереснее работать с застройщиками: меньшая прибыль компенсируется объемом закупок. В среднем экономия — до 20 процентов по сравнению с самостоятельной отделкой. К слову, ремонт можно включить в ипотеку и не брать на него еще один кредит.Однако приобретать готовую квартиру не всегда выгодно. Нередко собственники сталкиваются с бытовыми проблемами. Скажем, не хватает розеток, или вывод под стиральную машину расположили в неудобном месте, или использовали некачественные отделочные материалы. Поэтому хозяева предпочитают обустраивать жилье своими силами.Кухня, сантехника, полы — на этом не сэкономишь, отмечают эксперты. На другом — вполне возможно. Главное — не перемудрить. Те, кто начинают с дизайн-проекта, заранее понимают масштабы предстоящих работ. Не придется переделывать, докупать или выбрасывать лишнее. А это, как правило, экономит до 15 процентов общей стоимости ремонта. К тому же с готовой сметой рабочие не смогут взвинчивать цены на услуги.Пока предпосылок для заметного удешевления стройматериалов аналитики не видят. В январе опять рост — на полпроцента, по данным Росстата. Более того, прогнозируют еще одну волну подорожания. В первую очередь — изделий из древесины. На 5-20 процентов увеличат ввозную пошлину на меламин, который применяют при изготовлении древесных плит."Что касается заработной платы — зависит от того, как долго подрядчики смогут удерживать ее на высоком уровне, а заказчики — предлагать в полтора-два раза больше, чем два-три года назад", — указывает Николай Переславский.Дисбаланс ликвидируют, скорее всего, в следующем году. Чтобы подобное не повторялось, необходимо развивать внутренний рынок строительных материалов, считают специалисты. А сейчас можно отменить пошлины на ввоз — временно. Тогда цены пойдут вниз.

https://realty.ria.ru/20220222/ipoteka-1774329735.html

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

жилье, москва, цены, экономика, россия