https://ria.ru/20220227/kurs-1775318172.html

Кабмин ФРГ: возможности ЦБ России по поддержке курса рубля будут ограничены

Кабмин ФРГ: возможности ЦБ России по поддержке курса рубля будут ограничены - РИА Новости, 27.02.2022

Кабмин ФРГ: возможности ЦБ России по поддержке курса рубля будут ограничены

Возможности Банка России по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями будут ограничены, возможность для состоятельных россиян получить... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T01:28

2022-02-27T01:28

2022-02-27T01:28

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Возможности Банка России по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями будут ограничены, возможность для состоятельных россиян получить европейское гражданство в обмен на инвестиции будет ликвидирована, сообщает пресс-служба кабмина ФРГ по итогам переговоров западных лидеров, которые состоялись в субботу вечером (по среднеевропейскому времени).В переговорах, которые прошли в онлайн-формате, приняли участие лидеры США, Франции, Канады, Италии, Великобритании, Германии и глава Европейской комиссии.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны.

https://ria.ru/20220227/tsb-1775317556.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, франция, италия, в мире