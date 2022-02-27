Кабмин ФРГ: возможности ЦБ России по поддержке курса рубля будут ограничены
Кабмин ФРГ заявил, что возможности ЦБ России по поддержке курса рубля будут ограничены
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Возможности Банка России по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями будут ограничены, возможность для состоятельных россиян получить европейское гражданство в обмен на инвестиции будет ликвидирована, сообщает пресс-служба кабмина ФРГ по итогам переговоров западных лидеров, которые состоялись в субботу вечером (по среднеевропейскому времени).
"Страны (которые участвовали в переговорах - ред.) решили еще больше ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями. Утвержденные санкции также направлены против лиц и организаций в России и других странах, которые поддерживают войну против Украины. В частности, должна быть ликвидирована возможность для состоятельных россиян получить так называемый золотой паспорт и тем самым европейское гражданство для себя и членов своей семьи", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны.
Опубликовано: Максим Горбачев