17:38 27.02.2022 (обновлено: 18:19 27.02.2022)
Глава МИД Украины не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир
Глава МИД Украины Кулеба не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что итогом переговоров с российской стороной будет мир, но подчеркнул, что "капитулировать" Киев не собирается.
Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил ранее помощник президента Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
"В переговорах как таковых нет ничего плохого. И если итогом этих переговоров будет мир и окончание войны, это необходимо приветствовать. Но мы - я хочу ясно дать понять - мы не сдадимся. Мы не капитулируем. Мы не отдадим ни пяди территории. Цель нашей борьбы не в этом", - сказал Кулеба, выступление которого транслировалось на YouTube-канале МИД Украины.
По словам Кулебы, украинская сторона на переговорах намерена "выслушать" позицию РФ и "высказать, что она думает по поводу этой войны и действий России".
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Севастиан Котов