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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/kuleba-1775404120.html
Глава МИД Украины не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир
Глава МИД Украины не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир - РИА Новости, 27.02.2022
Глава МИД Украины не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что итогом переговоров с российской стороной будет мир, но подчеркнул, что "капитулировать" Киев не... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:38
2022-02-27T18:19
обострение ситуации в днр и лнр
россия
киев
в мире
владимир зеленский
украина
мид украины
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что итогом переговоров с российской стороной будет мир, но подчеркнул, что "капитулировать" Киев не собирается.Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил ранее помощник президента Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским."В переговорах как таковых нет ничего плохого. И если итогом этих переговоров будет мир и окончание войны, это необходимо приветствовать. Но мы - я хочу ясно дать понять - мы не сдадимся. Мы не капитулируем. Мы не отдадим ни пяди территории. Цель нашей борьбы не в этом", - сказал Кулеба, выступление которого транслировалось на YouTube-канале МИД Украины.По словам Кулебы, украинская сторона на переговорах намерена "выслушать" позицию РФ и "высказать, что она думает по поводу этой войны и действий России".Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220227/stoltenberg-1775407706.html
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Севастиан Котов
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россия, киев, в мире, владимир зеленский, украина, мид украины, дмитрий кулеба
17:38 27.02.2022 (обновлено: 18:19 27.02.2022)
 
Глава МИД Украины не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир

Глава МИД Украины Кулеба не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что итогом переговоров с российской стороной будет мир, но подчеркнул, что "капитулировать" Киев не собирается.
Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил ранее помощник президента Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принимает участие в круглом столе министров обороны стран НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 18:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генсек НАТО поддержал решение Зеленского о переговорах с Россией
"В переговорах как таковых нет ничего плохого. И если итогом этих переговоров будет мир и окончание войны, это необходимо приветствовать. Но мы - я хочу ясно дать понять - мы не сдадимся. Мы не капитулируем. Мы не отдадим ни пяди территории. Цель нашей борьбы не в этом", - сказал Кулеба, выступление которого транслировалось на YouTube-канале МИД Украины.
По словам Кулебы, украинская сторона на переговорах намерена "выслушать" позицию РФ и "высказать, что она думает по поводу этой войны и действий России".
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Зеленский утверждает, что Эрдоган согласился с важностью закрытия проливов
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияКиевВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаМИД УкраиныДмитрий Кулеба
 
 
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