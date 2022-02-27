https://ria.ru/20220227/kuleba-1775404120.html

Глава МИД Украины не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир

Глава МИД Украины не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир - РИА Новости, 27.02.2022

Глава МИД Украины не исключил, что итогом переговоров с Россией будет мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что итогом переговоров с российской стороной будет мир, но подчеркнул, что "капитулировать" Киев не... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:38

2022-02-27T17:38

2022-02-27T18:19

обострение ситуации в днр и лнр

россия

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мид украины

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что итогом переговоров с российской стороной будет мир, но подчеркнул, что "капитулировать" Киев не собирается.Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России едет туда, заявил ранее помощник президента Владимир Мединский. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что этому предшествовал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским."В переговорах как таковых нет ничего плохого. И если итогом этих переговоров будет мир и окончание войны, это необходимо приветствовать. Но мы - я хочу ясно дать понять - мы не сдадимся. Мы не капитулируем. Мы не отдадим ни пяди территории. Цель нашей борьбы не в этом", - сказал Кулеба, выступление которого транслировалось на YouTube-канале МИД Украины.По словам Кулебы, украинская сторона на переговорах намерена "выслушать" позицию РФ и "высказать, что она думает по поводу этой войны и действий России".Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/stoltenberg-1775407706.html

https://ria.ru/20220226/prolivy-1775298403.html

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Севастиан Котов

россия, киев, в мире, владимир зеленский, украина, мид украины, дмитрий кулеба