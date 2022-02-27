20:06 27.02.2022 (обновлено: 20:12 27.02.2022)
Украинские военные обстреляли российскую воинскую часть на Кубани
Украинские военные обстреляли российскую воинскую часть на Кубани, трое военных ранены
© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинские военные в субботу обстреляли воинскую часть РФ у станицы Должанской на Кубани, трое военных ранены, три передвижные радиолокационные станции уничтожены, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"(В субботу) 26 февраля 2022 года военнослужащие ВС Украины, находясь на украинской территории, произвели обстрел воинской части, расположенной вблизи станицы Должанской Ейского района Краснодарского края, тем самым совершив посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил РФ, а также уничтожили две передвижные радиолокационные станции. В результате преступных действий трое военнослужащих Вооруженных сил РФ получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовные дела после двух случаев обстрела территории РФ в Краснодарском крае. Выстрелы украинских военных, по данным СК, были зафиксированы около поселка Широчанка города Ейска Краснодарского края и в 10 километрах от города Приморско-Ахтарска Краснодарского края.
"По данным фактам следователями ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений ... покушение на убийство двух и более лиц", - дополняется в сообщении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Дарья Буймова