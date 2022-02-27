https://ria.ru/20220227/kuban-1775422887.html

Украинские военные обстреляли российскую воинскую часть на Кубани

Украинские военные обстреляли российскую воинскую часть на Кубани - РИА Новости, 27.02.2022

Украинские военные обстреляли российскую воинскую часть на Кубани

Украинские военные в субботу обстреляли воинскую часть РФ у станицы Должанской на Кубани, трое военных ранены, три передвижные радиолокационные станции... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T20:06

2022-02-27T20:06

2022-02-27T20:12

обострение ситуации в днр и лнр

украина

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

краснодарский край

владимир путин

россия

ейск

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинские военные в субботу обстреляли воинскую часть РФ у станицы Должанской на Кубани, трое военных ранены, три передвижные радиолокационные станции уничтожены, сообщается на сайте Следственного комитета РФ."(В субботу) 26 февраля 2022 года военнослужащие ВС Украины, находясь на украинской территории, произвели обстрел воинской части, расположенной вблизи станицы Должанской Ейского района Краснодарского края, тем самым совершив посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил РФ, а также уничтожили две передвижные радиолокационные станции. В результате преступных действий трое военнослужащих Вооруженных сил РФ получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Кроме того, сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовные дела после двух случаев обстрела территории РФ в Краснодарском крае. Выстрелы украинских военных, по данным СК, были зафиксированы около поселка Широчанка города Ейска Краснодарского края и в 10 километрах от города Приморско-Ахтарска Краснодарского края."По данным фактам следователями ГСУ СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений ... покушение на убийство двух и более лиц", - дополняется в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/obstrel-1775421992.html

https://ria.ru/20220227/snaryad-1775402133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, краснодарский край, владимир путин, россия, ейск, вооруженные силы украины