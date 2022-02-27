https://ria.ru/20220227/kuba-1775322979.html

МИД Кубы осудил расширение НАТО к российским границам

МИД Кубы осудил расширение НАТО к российским границам - РИА Новости, 27.02.2022

МИД Кубы осудил расширение НАТО к российским границам

Стремление США расширять НАТО к границам России привело к ситуации с последствиями непредсказуемого масштаба, которой можно было избежать, заявило министерство... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T02:51

2022-02-27T02:51

2022-02-27T03:30

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ГАВАНА, 27 фев - РИА Новости. Стремление США расширять НАТО к границам России привело к ситуации с последствиями непредсказуемого масштаба, которой можно было избежать, заявило министерство иностранных дел Кубы."Решимость американцев продолжать постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации привела к сценарию с последствиями непредсказуемого масштаба, которого можно было бы избежать", - говорится в заявлении на сайте МИД республики.В кубинском правительстве указали на перемещение в последние месяцы сил США и НАТО в направлении регионов, прилегающих к Российской Федерации, которым предшествовала поставка современного оружия на Украину, назвав это постепенным военным окружением.Правительство Кубы выразило глубокие сожаления в связи с гибелью мирного населения, подчеркнув близкие отношения с украинским народом."История возложит на правительство США ответственность за последствия все более наступательной военной доктрины за пределами границ НАТО, которая угрожает международному миру, безопасности и стабильности. Наши опасения подкрепляются недавно принятым НАТО решением впервые задействовать Силы реагирования этого военного союза", - заявили кубинские власти.Согласно документу, Куба считает ошибкой десятилетиями игнорировать обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности и полагать, что страна останется беззащитной перед лицом прямой угрозы ее национальной безопасности."Неодобренный в Совбезе ООН 25 февраля проект резолюции о ситуации на Украине, который будет представлен Генассамблее, не задумывался как реальный вклад в поиск выхода из нынешнего кризиса. Напротив, это несбалансированный текст, в котором не учитываются законные интересы всех вовлеченных сторон. Не признается и ответственность тех, кто спровоцировал или развернул агрессивные действия, ускорившие эскалацию этого конфликта", - заявил кубинский МИД.

https://ria.ru/20220227/nato-1775319986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, куба, нато, россия