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МИД Кубы осудил расширение НАТО к российским границам
МИД Кубы осудил расширение НАТО к российским границам - РИА Новости, 27.02.2022
МИД Кубы осудил расширение НАТО к российским границам
Стремление США расширять НАТО к границам России привело к ситуации с последствиями непредсказуемого масштаба, которой можно было избежать, заявило министерство... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T02:51
2022-02-27T03:30
в мире
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ГАВАНА, 27 фев - РИА Новости. Стремление США расширять НАТО к границам России привело к ситуации с последствиями непредсказуемого масштаба, которой можно было избежать, заявило министерство иностранных дел Кубы."Решимость американцев продолжать постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации привела к сценарию с последствиями непредсказуемого масштаба, которого можно было бы избежать", - говорится в заявлении на сайте МИД республики.В кубинском правительстве указали на перемещение в последние месяцы сил США и НАТО в направлении регионов, прилегающих к Российской Федерации, которым предшествовала поставка современного оружия на Украину, назвав это постепенным военным окружением.Правительство Кубы выразило глубокие сожаления в связи с гибелью мирного населения, подчеркнув близкие отношения с украинским народом."История возложит на правительство США ответственность за последствия все более наступательной военной доктрины за пределами границ НАТО, которая угрожает международному миру, безопасности и стабильности. Наши опасения подкрепляются недавно принятым НАТО решением впервые задействовать Силы реагирования этого военного союза", - заявили кубинские власти.Согласно документу, Куба считает ошибкой десятилетиями игнорировать обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности и полагать, что страна останется беззащитной перед лицом прямой угрозы ее национальной безопасности."Неодобренный в Совбезе ООН 25 февраля проект резолюции о ситуации на Украине, который будет представлен Генассамблее, не задумывался как реальный вклад в поиск выхода из нынешнего кризиса. Напротив, это несбалансированный текст, в котором не учитываются законные интересы всех вовлеченных сторон. Не признается и ответственность тех, кто спровоцировал или развернул агрессивные действия, ускорившие эскалацию этого конфликта", - заявил кубинский МИД.
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в мире, куба, нато, россия
02:51 27.02.2022 (обновлено: 03:30 27.02.2022)
 
МИД Кубы осудил расширение НАТО к российским границам

МИД Кубы: расширение НАТО к российским границам ведет к непредсказуемым последствиям

© Fotolia / Albert Buchatskyy Флаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Fotolia / Albert Buchatskyy
Флаг Кубы
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ГАВАНА, 27 фев - РИА Новости. Стремление США расширять НАТО к границам России привело к ситуации с последствиями непредсказуемого масштаба, которой можно было избежать, заявило министерство иностранных дел Кубы.
"Решимость американцев продолжать постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации привела к сценарию с последствиями непредсказуемого масштаба, которого можно было бы избежать", - говорится в заявлении на сайте МИД республики.
В кубинском правительстве указали на перемещение в последние месяцы сил США и НАТО в направлении регионов, прилегающих к Российской Федерации, которым предшествовала поставка современного оружия на Украину, назвав это постепенным военным окружением.
"Тщательно и честно рассматривать текущую ситуацию на Украине невозможно без глубокой оценки справедливых претензий Российской Федерации к США и НАТО и факторов, которые привели к применению силы и несоблюдению правовых принципов и международных стандартов, которые Куба поддерживает и которые являются важным ориентиром, особенно для малых стран, в борьбе с гегемонизмом, злоупотреблением властью и несправедливостью", - говорится в коммюнике.
Правительство Кубы выразило глубокие сожаления в связи с гибелью мирного населения, подчеркнув близкие отношения с украинским народом.
"История возложит на правительство США ответственность за последствия все более наступательной военной доктрины за пределами границ НАТО, которая угрожает международному миру, безопасности и стабильности. Наши опасения подкрепляются недавно принятым НАТО решением впервые задействовать Силы реагирования этого военного союза", - заявили кубинские власти.
Согласно документу, Куба считает ошибкой десятилетиями игнорировать обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности и полагать, что страна останется беззащитной перед лицом прямой угрозы ее национальной безопасности.
"Неодобренный в Совбезе ООН 25 февраля проект резолюции о ситуации на Украине, который будет представлен Генассамблее, не задумывался как реальный вклад в поиск выхода из нынешнего кризиса. Напротив, это несбалансированный текст, в котором не учитываются законные интересы всех вовлеченных сторон. Не признается и ответственность тех, кто спровоцировал или развернул агрессивные действия, ускорившие эскалацию этого конфликта", - заявил кубинский МИД.
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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