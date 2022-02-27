02:51 27.02.2022 (обновлено: 03:30 27.02.2022)
МИД Кубы осудил расширение НАТО к российским границам
МИД Кубы: расширение НАТО к российским границам ведет к непредсказуемым последствиям
Флаг Кубы
ГАВАНА, 27 фев - РИА Новости. Стремление США расширять НАТО к границам России привело к ситуации с последствиями непредсказуемого масштаба, которой можно было избежать, заявило министерство иностранных дел Кубы.
"Решимость американцев продолжать постепенное расширение НАТО к границам Российской Федерации привела к сценарию с последствиями непредсказуемого масштаба, которого можно было бы избежать", - говорится в заявлении на сайте МИД республики.
"Тщательно и честно рассматривать текущую ситуацию на Украине невозможно без глубокой оценки справедливых претензий Российской Федерации к США и НАТО и факторов, которые привели к применению силы и несоблюдению правовых принципов и международных стандартов, которые Куба поддерживает и которые являются важным ориентиром, особенно для малых стран, в борьбе с гегемонизмом, злоупотреблением властью и несправедливостью", - говорится в коммюнике.
Правительство Кубы выразило глубокие сожаления в связи с гибелью мирного населения, подчеркнув близкие отношения с украинским народом.
"История возложит на правительство США ответственность за последствия все более наступательной военной доктрины за пределами границ НАТО, которая угрожает международному миру, безопасности и стабильности. Наши опасения подкрепляются недавно принятым НАТО решением впервые задействовать Силы реагирования этого военного союза", - заявили кубинские власти.
Согласно документу, Куба считает ошибкой десятилетиями игнорировать обоснованные требования Российской Федерации о гарантиях безопасности и полагать, что страна останется беззащитной перед лицом прямой угрозы ее национальной безопасности.
"Неодобренный в Совбезе ООН 25 февраля проект резолюции о ситуации на Украине, который будет представлен Генассамблее, не задумывался как реальный вклад в поиск выхода из нынешнего кризиса. Напротив, это несбалансированный текст, в котором не учитываются законные интересы всех вовлеченных сторон. Не признается и ответственность тех, кто спровоцировал или развернул агрессивные действия, ускорившие эскалацию этого конфликта", - заявил кубинский МИД.
Опубликовано: Максим Горбачев