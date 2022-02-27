https://ria.ru/20220227/kosmos-1775403355.html

Путин отметил важность строительства Национального космического центра

Путин отметил важность строительства Национального космического центра - РИА Новости, 27.02.2022

Путин отметил важность строительства Национального космического центра

Строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра в Москве ведется не только в интересах столицы или ракетно-космической... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:36

2022-02-27T17:36

2022-02-27T20:55

космос - риа наука

москва

россия

роскосмос

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра в Москве ведется не только в интересах столицы или ракетно-космической отрасли – этот проект нужен всей стране, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками.Путин в воскресенье побывал на строительстве многофункционального комплекса зданий Национального космического центра на западе Москвы. Глава государства обратился к строителям, поблагодарив их за работу."Совсем недавно Сергей Семёнович (Собянин) рассказывал мне подробно о том, какие планы мы здесь сверстали - и в интересах города, и в интересах ракетно-космической отрасли России. Планы действительно большие, значимые для страны в целом, не только для ракетно-космической отрасли. Решил посмотреть на месте, как это выглядит, в каком сегодня состоянии", - сказал Путин в ходе посещения стройки."Заранее хочу сказать, что многие завидуют тем, кто здесь работает, поскольку стройка очень важная и грандиозная", - отметил президент.После доклада Собянина и главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о том, как идёт строительство, Путин обратился к рабочим."К сожалению, не могу подойти и пожать вам руки, хотя и очень хотелось бы это сделать. Хочу пожелать вам всего самого доброго и успехов при завершении этого грандиозного объекта. Он нужен не только ракетно-космической отрасли, не только Москве - хотя ее, безусловно, украсит и еще один высокотехнологичный центр будет в Москве, - но он нужен всей стране", - сказал глава государства."С учётом той важности, которую играет военно-космическая отрасль и общая синергия вокруг неё - это чрезвычайно важное направление работы. Вам большое спасибо, что этим занимаетесь. Уверен, что это не последняя наша стройка, вам будет, где работать и дальше", - подчеркнул Путин.В свою очередь Рогозин отметил, что в ведомстве благодарны правительству Москвы и мэру за то, что этот проект был задуман. Путин со своей стороны заметил, что помнит дискуссии на эту тему, когда предполагалось, что завод имени Хруничева вообще покинет эту территорию на западе Москвы."Ветераны отрасли обращали внимание на то, что нельзя отсюда все в Сибирь переносить", - рассказал президент.По его словам, рядом с этим объектом располагается территория, где формируются поезда, которые отправляются на космодромы. "Там два монтажно-испытательных корпуса, они тоже находятся под модернизацией. В настоящее время там находятся девять ракет "Протон", которые уже собраны, и одна "Ангара", которая проходит комплексное испытание и потом будет отправлена на космодром", - сообщил глава "Роскосмоса".По его словам, также здесь будет располагаться научно-образовательный комплекс. "Здесь мы делаем центр, где будут собраны все базовые кафедры тех вузов, которые готовят для нас наших специалистов – МГУ и Бауманский университет, и МАИ, и другие", - отметил Рогозин, добавив, что ожидает от этого мощного синергетического эффекта и импульса для развития отрасли.

https://ria.ru/20220227/stroitelstvo-1775395961.html

https://ria.ru/20220227/putin-1775400125.html

https://ria.ru/20220227/kosmos-1775340267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, москва, россия, роскосмос, владимир путин