Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220227/koronavirus-1775349616.html
В России госпитализировали 7742 человека с COVID-19
В России госпитализировали 7742 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.02.2022
В России госпитализировали 7742 человека с COVID-19
За минувшие сутки в России направили в больницы около 7,8 тысячи человек с COVID-19 — почти вдвое меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:03
2022-02-27T11:24
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773401549_0:19:3231:1836_1920x0_80_0_0_2dbf0bf081830b19cc15fc935641b9f5.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы около 7,8 тысячи человек с COVID-19 — почти вдвое меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций &lt;…&gt; составило 7742 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 46 процентов", — говорится в сообщении.Днем ранее в стационары попали 14 324 человека. Снижение показателя отмечается в 80 регионах, рост — в пяти.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 116 093 (вчера было 122 995). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 16 291 116 человек.Умерли за сутки 769 пациентов (днем ранее — 793), общее число летальных исходов достигло 350 927. Выписались после лечения 137 596 человек, всего выздоровели 13 458 910.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 6442, в больницы направили 218 человек. В Свердловской области заразились 4616 человек (госпитализированы 199), в Самарской — 4211 (216 госпитализированных). В Москве прибавилось 3050 случаев (вчера — 3948), лечиться в стационарах будет 401 человек.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 430 миллионов зараженных, почти шесть миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 83,3 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8 процента.
https://ria.ru/20220225/koronavirus-1774970428.html
https://ria.ru/20220227/koronavirus-1773272390.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773401549_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_62828cc0c00bf58375a915c2f2e4da15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество
11:03 27.02.2022 (обновлено: 11:24 27.02.2022)
 
В России госпитализировали 7742 человека с COVID-19

За сутки в России выявили 116 093 новых случая COVID-19, умерли 769 человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы около 7,8 тысячи человек с COVID-19 — почти вдвое меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций <…> составило 7742 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 46 процентов", — говорится в сообщении.
Днем ранее в стационары попали 14 324 человека. Снижение показателя отмечается в 80 регионах, рост — в пяти.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 116 093 (вчера было 122 995). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 10:26Распространение коронавируса
В Минздраве заявили о нормализации ситуации с коронавирусом в России
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 16 291 116 человек.
Умерли за сутки 769 пациентов (днем ранее — 793), общее число летальных исходов достигло 350 927. Выписались после лечения 137 596 человек, всего выздоровели 13 458 910.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 6442, в больницы направили 218 человек. В Свердловской области заразились 4616 человек (госпитализированы 199), в Самарской — 4211 (216 госпитализированных). В Москве прибавилось 3050 случаев (вчера — 3948), лечиться в стационарах будет 401 человек.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 430 миллионов зараженных, почти шесть миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 83,3 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8 процента.
Эволюция нового коронавируса: как мутировал уханьский монстр
Вчера, 08:00Наука
Эволюция нового коронавируса В декабре 2019 года в Китае, в провинции Хубей, началась вспышка необычной респираторной инфекции. У заболевших развивалась пневмония, нередко в тяжелой форме. Выяснилось, что ее возбудитель — неизвестный науке представитель семейства коронавирусов. Уже 11 марта ВОЗ объявила в мире пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала