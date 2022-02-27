https://ria.ru/20220227/koronavirus-1775349616.html

В России госпитализировали 7742 человека с COVID-19

В России госпитализировали 7742 человека с COVID-19 - РИА Новости, 27.02.2022

В России госпитализировали 7742 человека с COVID-19

За минувшие сутки в России направили в больницы около 7,8 тысячи человек с COVID-19 — почти вдвое меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:03

2022-02-27T11:03

2022-02-27T11:24

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы около 7,8 тысячи человек с COVID-19 — почти вдвое меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <…> составило 7742 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 46 процентов", — говорится в сообщении.Днем ранее в стационары попали 14 324 человека. Снижение показателя отмечается в 80 регионах, рост — в пяти.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 116 093 (вчера было 122 995). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 16 291 116 человек.Умерли за сутки 769 пациентов (днем ранее — 793), общее число летальных исходов достигло 350 927. Выписались после лечения 137 596 человек, всего выздоровели 13 458 910.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 6442, в больницы направили 218 человек. В Свердловской области заразились 4616 человек (госпитализированы 199), в Самарской — 4211 (216 госпитализированных). В Москве прибавилось 3050 случаев (вчера — 3948), лечиться в стационарах будет 401 человек.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 430 миллионов зараженных, почти шесть миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 83,3 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8 процента.

https://ria.ru/20220225/koronavirus-1774970428.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество