11:03 27.02.2022 (обновлено: 11:24 27.02.2022)
В России госпитализировали 7742 человека с COVID-19
За сутки в России выявили 116 093 новых случая COVID-19, умерли 769 человек
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с COVID-19
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы около 7,8 тысячи человек с COVID-19 — почти вдвое меньше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций <…> составило 7742 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 46 процентов", — говорится в сообщении.
Днем ранее в стационары попали 14 324 человека. Снижение показателя отмечается в 80 регионах, рост — в пяти.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 116 093 (вчера было 122 995). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 16 291 116 человек.
Умерли за сутки 769 пациентов (днем ранее — 793), общее число летальных исходов достигло 350 927. Выписались после лечения 137 596 человек, всего выздоровели 13 458 910.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 6442, в больницы направили 218 человек. В Свердловской области заразились 4616 человек (госпитализированы 199), в Самарской — 4211 (216 госпитализированных). В Москве прибавилось 3050 случаев (вчера — 3948), лечиться в стационарах будет 401 человек.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 430 миллионов зараженных, почти шесть миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 83,3 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 57,8 процента.
Вчера, 08:00НаукаЭволюция нового коронавируса В декабре 2019 года в Китае, в провинции Хубей, началась вспышка необычной респираторной инфекции. У заболевших развивалась пневмония, нередко в тяжелой форме. Выяснилось, что ее возбудитель — неизвестный науке представитель семейства коронавирусов. Уже 11 марта ВОЗ объявила в мире пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Опубликовано: Мадина Моргоева