В Сеуле оценили скорость запущенной КНДР ракеты
В Сеуле подтвердили, что ракета КНДР пролетела 300 километров с высотой 620 километров
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле.
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле.
СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. Южнокорейские военные подтверждают, что пущенная КНДР ракета пролетела примерно 300 километров, наивысшая высота полета составила примерно 620 километров, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
Ранее сообщалось, что КНДР в четверг около в 07.52 (01.52 мск) произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря. СНБ Южной Кореи выразил крайнее сожаление по поводу пуска на фоне усилий международного сообщества по разрешению конфликта на Украине и призвал Северную Корею как можно скорее вернуться к диалогу.
Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что ракета могла пролететь около 300 километров, достигнув максимальной высоты в 600 километров.
"Зарегистрированная скорость полета баллистической ракеты, выпущенной в этот раз, составила примерно 300 километров, наивысшая высота полета составила примерно 620 километров. Дополнительные данные анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США", - сообщили военные.
Это уже восьмое испытание вооружений КНДР в этом году и первое за февраль. До этого Северная Корея в январе провела семь ракетных испытаний. 5 и 11 января она испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. 27 января прошел пуск тактической управляемой ракеты класса "земля – земля, а 30 января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12".
Опубликовано: Мадина Моргоева