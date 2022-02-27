https://ria.ru/20220227/kndr-1775335750.html

В Сеуле оценили скорость запущенной КНДР ракеты

В Сеуле оценили скорость запущенной КНДР ракеты - РИА Новости, 27.02.2022

В Сеуле оценили скорость запущенной КНДР ракеты

Южнокорейские военные подтверждают, что пущенная КНДР ракета пролетела примерно 300 километров, наивысшая высота полета составила примерно 620 километров,... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T08:35

2022-02-27T08:35

2022-02-27T08:35

в мире

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нобуо киси

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СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. Южнокорейские военные подтверждают, что пущенная КНДР ракета пролетела примерно 300 километров, наивысшая высота полета составила примерно 620 километров, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.Ранее сообщалось, что КНДР в четверг около в 07.52 (01.52 мск) произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря. СНБ Южной Кореи выразил крайнее сожаление по поводу пуска на фоне усилий международного сообщества по разрешению конфликта на Украине и призвал Северную Корею как можно скорее вернуться к диалогу.Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что ракета могла пролететь около 300 километров, достигнув максимальной высоты в 600 километров.Это уже восьмое испытание вооружений КНДР в этом году и первое за февраль. До этого Северная Корея в январе провела семь ракетных испытаний. 5 и 11 января она испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. 27 января прошел пуск тактической управляемой ракеты класса "земля – земля, а 30 января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12".

https://ria.ru/20220227/osuzhdenie-1775333154.html

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япония

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, космос - риа наука, нобуо киси, кндр (северная корея), совет безопасности оон, пхеньян, япония