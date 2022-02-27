https://ria.ru/20220227/kndr-1775322718.html

Япония предупредила о возможном ракетном пуске КНДР

Япония предупредила о возможном ракетном пуске КНДР - РИА Новости, 27.02.2022

Япония предупредила о возможном ракетном пуске КНДР

Береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T02:40

2022-02-27T02:40

2022-02-27T02:40

в мире

кндр (северная корея)

япония

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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.Предупреждение обнародовано в 07.59 по местному времени (01.59 мск). Спустя полчаса на сайте береговой охраны появилось предупреждение о том, что снаряд уже упал.Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".

https://radiosputnik.ria.ru/20220213/kndr-1772606492.html

кндр (северная корея)

япония

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Павел Стуков

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Павел Стуков

в мире, кндр (северная корея), япония