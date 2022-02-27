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Япония предупредила о возможном ракетном пуске КНДР
Япония предупредила о возможном ракетном пуске КНДР - РИА Новости, 27.02.2022
Япония предупредила о возможном ракетном пуске КНДР
Береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T02:40
2022-02-27T02:40
в мире
кндр (северная корея)
япония
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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.Предупреждение обнародовано в 07.59 по местному времени (01.59 мск). Спустя полчаса на сайте береговой охраны появилось предупреждение о том, что снаряд уже упал.Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".
https://radiosputnik.ria.ru/20220213/kndr-1772606492.html
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Павел Стуков
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в мире, кндр (северная корея), япония
02:40 27.02.2022
 
Япония предупредила о возможном ракетном пуске КНДР

Береговая охрана Японии предупредила о возможном ракетном пуске КНДР

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПхеньян, КНДР
Пхеньян, КНДР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пхеньян, КНДР
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР, суда, находящиеся в море, призвали проявлять осторожность и не приближаться к объекту в случае его падения в воду.
Предупреждение обнародовано в 07.59 по местному времени (01.59 мск). Спустя полчаса на сайте береговой охраны появилось предупреждение о том, что снаряд уже упал.
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Если информация о пуске подтвердится, это станет уже восьмым испытанием вооружений Пхеньяна с начала года. До этого КНДР 5 и 11 января испытала ракеты, которые назвала гиперзвуковыми, 14-го были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17-го Северная Корея провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, 25 января – крылатых ракет, а 27 января - тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".
Опубликовано: Павел Стуков
 
В миреКНДР (Северная Корея)Япония
 
 
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