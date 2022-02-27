02:05 27.02.2022 (обновлено: 02:13 27.02.2022)
СМИ: КНДР запустила непознанный снаряд
Ренхап: КНДР запустила непознанный снаряд в восточном направлении
© AP Photo / Ahn Young-joonЗапуске ракет Северной Кореей
© AP Photo / Ahn Young-joon
Запуске ракет Северной Кореей
СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в восточном направлении, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Северная Корея пустила в восточном направлении неизвестный снаряд",- сообщил комитет.
Это уже восьмое испытание вооружений КНДР в этом году. Северная Корея за январь провела семь ракетных испытаний. 5 и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. 30 января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12".
Опубликовано: Максим Горбачев