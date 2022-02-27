https://ria.ru/20220227/kndr-1775320723.html

СМИ: КНДР запустила непознанный снаряд

СМИ: КНДР запустила непознанный снаряд - РИА Новости, 27.02.2022

СМИ: КНДР запустила непознанный снаряд

КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в восточном направлении, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T02:05

2022-02-27T02:05

2022-02-27T02:13

в мире

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770174787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_755390d689f13c3e1ec92fd18bc413fa.jpg

СЕУЛ, 27 фев – РИА Новости. КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в восточном направлении, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея пустила в восточном направлении неизвестный снаряд",- сообщил комитет.Это уже восьмое испытание вооружений КНДР в этом году. Северная Корея за январь провела семь ракетных испытаний. 5 и 11 января КНДР испытала гиперзвуковые ракеты. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. 30 января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12".

https://ria.ru/20220222/koreya-1774414856.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, кндр (северная корея)