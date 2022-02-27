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Депутат Рады утверждает, что Киев стреляет по мирным гражданам
Депутат Рады утверждает, что Киев стреляет по мирным гражданам - РИА Новости, 27.02.2022
Депутат Рады утверждает, что Киев стреляет по мирным гражданам
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива утверждает, что в Киеве территориальная оборона расстреливает людей на... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:36
2022-02-27T16:36
в мире
украина
киев
илья кива
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива утверждает, что в Киеве территориальная оборона расстреливает людей на улицах, убиты десятки граждан."Будьте осторожны! В Киеве тер.оборона расстреливает людей на улицах. Уже десятки убитых гражданских лиц. (Владимир) Зеленский всеми силами пытается увеличить количество жертв", - написал Кива в Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/senator-1775388158.html
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в мире, украина, киев, илья кива
16:36 27.02.2022
 
Депутат Рады утверждает, что Киев стреляет по мирным гражданам

Депутат Рады Кива утверждает, что территориальная оборона стреляет по людям в Киеве

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива утверждает, что в Киеве территориальная оборона расстреливает людей на улицах, убиты десятки граждан.
"Будьте осторожны! В Киеве тер.оборона расстреливает людей на улицах. Уже десятки убитых гражданских лиц. (Владимир) Зеленский всеми силами пытается увеличить количество жертв", - написал Кива в Telegram-канале.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 15:59
Сенатор предупредил о риске возникновения на Украине нового ИГ*
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Александра Покровская
 
В миреУкраинаКиевИлья Кива
 
 
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