https://ria.ru/20220227/kiva-1775395227.html
Депутат Рады утверждает, что Киев стреляет по мирным гражданам
Депутат Рады утверждает, что Киев стреляет по мирным гражданам - РИА Новости, 27.02.2022
Депутат Рады утверждает, что Киев стреляет по мирным гражданам
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива утверждает, что в Киеве территориальная оборона расстреливает людей на... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:36
2022-02-27T16:36
2022-02-27T16:36
в мире
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киев
илья кива
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива утверждает, что в Киеве территориальная оборона расстреливает людей на улицах, убиты десятки граждан."Будьте осторожны! В Киеве тер.оборона расстреливает людей на улицах. Уже десятки убитых гражданских лиц. (Владимир) Зеленский всеми силами пытается увеличить количество жертв", - написал Кива в Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, илья кива
Депутат Рады утверждает, что Киев стреляет по мирным гражданам
Депутат Рады Кива утверждает, что территориальная оборона стреляет по людям в Киеве