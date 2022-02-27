https://ria.ru/20220227/kiev-1775450295.html
Комендантский час в Киеве не отменят 28 февраля, заявил Кличко
Комендантский час в Киеве не отменят 28 февраля, заявил Кличко - РИА Новости, 27.02.2022
Комендантский час в Киеве не отменят 28 февраля, заявил Кличко
Комендантский час в Киеве не закончится утром 28 февраля, с 22.00 до 7.00 по-прежнему будет запрещено использование личного автотранспорта, а находящихся на... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T23:54
2022-02-27T23:54
2022-02-27T23:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Комендантский час в Киеве не закончится утром 28 февраля, с 22.00 до 7.00 по-прежнему будет запрещено использование личного автотранспорта, а находящихся на улице будут считать диверсантами, заявил мэр города Виталий Кличко."Завтра с 8 утра закончится усиленный комендантский час. Но он не отменяется совсем. И с завтрашнего дня будет продолжаться, как обозначалось раньше, с 22.00 до 7.00", - написал Кличко в своем Telegram-канале.По его словам, во время действия комендантского часа "движение личным транспортом, кроме того, который имеет спецпропуска, запрещено", а "люди, которые будут находится в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп". В разрешенное время, подчеркнул Кличко, на улицу стоит выходить лишь в случае острой необходимости.Комендантский час в Киеве ввели 26 февраля.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, киев, украина, ситуация в днр и лнр
Комендантский час в Киеве не отменят 28 февраля, заявил Кличко
Мэр Киева Кличко: комендантский час в городе не отменят 28 февраля
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Комендантский час в Киеве не закончится утром 28 февраля, с 22.00 до 7.00 по-прежнему будет запрещено использование личного автотранспорта, а находящихся на улице будут считать диверсантами, заявил
мэр города Виталий Кличко.
"Завтра с 8 утра закончится усиленный комендантский час. Но он не отменяется совсем. И с завтрашнего дня будет продолжаться, как обозначалось раньше, с 22.00 до 7.00", - написал Кличко в своем Telegram-канале.
По его словам, во время действия комендантского часа "движение личным транспортом, кроме того, который имеет спецпропуска, запрещено", а "люди, которые будут находится в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп". В разрешенное время, подчеркнул Кличко, на улицу стоит выходить лишь в случае острой необходимости.
Комендантский час в Киеве
ввели 26 февраля.
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине
режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.