https://ria.ru/20220227/kiev-1775450295.html

Комендантский час в Киеве не отменят 28 февраля, заявил Кличко

Комендантский час в Киеве не отменят 28 февраля, заявил Кличко - РИА Новости, 27.02.2022

Комендантский час в Киеве не отменят 28 февраля, заявил Кличко

Комендантский час в Киеве не закончится утром 28 февраля, с 22.00 до 7.00 по-прежнему будет запрещено использование личного автотранспорта, а находящихся на... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T23:54

2022-02-27T23:54

2022-02-27T23:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775164752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68be6797b1de51ff9a8cd75266d7af18.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Комендантский час в Киеве не закончится утром 28 февраля, с 22.00 до 7.00 по-прежнему будет запрещено использование личного автотранспорта, а находящихся на улице будут считать диверсантами, заявил мэр города Виталий Кличко."Завтра с 8 утра закончится усиленный комендантский час. Но он не отменяется совсем. И с завтрашнего дня будет продолжаться, как обозначалось раньше, с 22.00 до 7.00", - написал Кличко в своем Telegram-канале.По его словам, во время действия комендантского часа "движение личным транспортом, кроме того, который имеет спецпропуска, запрещено", а "люди, которые будут находится в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп". В разрешенное время, подчеркнул Кличко, на улицу стоит выходить лишь в случае острой необходимости.Комендантский час в Киеве ввели 26 февраля.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/genotsid-1775440107.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, россия, киев, украина, ситуация в днр и лнр