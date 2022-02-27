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Киев до сих пор никто не бомбил, заявил Лукашенко
Киев до сих пор никто не бомбил, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.02.2022
Киев до сих пор никто не бомбил, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев до сих пор никто не бомбил. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:22
2022-02-27T12:40
александр лукашенко
в мире
владимир зеленский
киев
владимир путин
россия
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев до сих пор никто не бомбил."В пять часов утра начался конфликт, в 5 часов 15 минут, не в 16 часов бомбили Киев, пусть (Владимир Зеленский - ред.) не врет, никто Киев до сих пор не бомбил. В тот день в 05 часов 15 минут у меня закончился разговор с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным, когда он меня предупредил об этом, поэтому я до минуты и секунды знаю, когда начался этот конфликт. И никто Киев и не думал тогда бомбить", - сказал он журналистам в воскресенье.
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александр лукашенко, в мире, владимир зеленский, киев, владимир путин, россия
11:22 27.02.2022 (обновлено: 12:40 27.02.2022)
 
Киев до сих пор никто не бомбил, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Киев до сих пор никто не бомбил

© REUTERS / BelTAПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / BelTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев до сих пор никто не бомбил.
"В пять часов утра начался конфликт, в 5 часов 15 минут, не в 16 часов бомбили Киев, пусть (Владимир Зеленский - ред.) не врет, никто Киев до сих пор не бомбил. В тот день в 05 часов 15 минут у меня закончился разговор с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным, когда он меня предупредил об этом, поэтому я до минуты и секунды знаю, когда начался этот конфликт. И никто Киев и не думал тогда бомбить", - сказал он журналистам в воскресенье.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 11:57
В офисе Зеленского заявили, что Киев не поедет на переговоры в Белоруссию
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Александр ЛукашенкоВ миреВладимир ЗеленскийКиевВладимир ПутинРоссия
 
 
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