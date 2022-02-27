https://ria.ru/20220227/kiev-1775352108.html

Киев до сих пор никто не бомбил, заявил Лукашенко

Киев до сих пор никто не бомбил, заявил Лукашенко - РИА Новости, 27.02.2022

Киев до сих пор никто не бомбил, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев до сих пор никто не бомбил. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:22

2022-02-27T11:22

2022-02-27T12:40

александр лукашенко

в мире

владимир зеленский

киев

владимир путин

россия

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев до сих пор никто не бомбил."В пять часов утра начался конфликт, в 5 часов 15 минут, не в 16 часов бомбили Киев, пусть (Владимир Зеленский - ред.) не врет, никто Киев до сих пор не бомбил. В тот день в 05 часов 15 минут у меня закончился разговор с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным, когда он меня предупредил об этом, поэтому я до минуты и секунды знаю, когда начался этот конфликт. И никто Киев и не думал тогда бомбить", - сказал он журналистам в воскресенье.

https://ria.ru/20220227/peregovory-1775357312.html

киев

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

александр лукашенко, в мире, владимир зеленский, киев, владимир путин, россия