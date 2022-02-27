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Миссия ОБСЕ сообщила, что в центре Киева была слышна стрельба
Миссия ОБСЕ сообщила, что в центре Киева была слышна стрельба - РИА Новости, 27.02.2022
Миссия ОБСЕ сообщила, что в центре Киева была слышна стрельба
Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине с 24 февраля фиксируют обстрелы, в том числе из ракетных систем и тяжелой артиллерии, рядом с... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T00:26
2022-02-27T00:35
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине с 24 февраля фиксируют обстрелы, в том числе из ракетных систем и тяжелой артиллерии, рядом с Херсоном, Донецком, Харьковом и Киевом, сообщила миссия.Добавляется, что в центре Киева также была слышна стрельба.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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в мире, россия, украина
00:26 27.02.2022 (обновлено: 00:35 27.02.2022)
 
Миссия ОБСЕ сообщила, что в центре Киева была слышна стрельба

Миссия ОБСЕ сообщила, что в центре Киева была слышна стрельба из стрелкового оружия

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на Киев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине с 24 февраля фиксируют обстрелы, в том числе из ракетных систем и тяжелой артиллерии, рядом с Херсоном, Донецком, Харьковом и Киевом, сообщила миссия.
"С вечера 24 февраля наблюдатели продолжали слышать многочисленные взрывы, в том числе от ракетных систем залпового огня и огня тяжелой артиллерии, в Херсоне, Донецке, Харькове и Киеве, а также вблизи них", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что в центре Киева также была слышна стрельба.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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