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Миссия ОБСЕ сообщила, что в центре Киева была слышна стрельба

Миссия ОБСЕ сообщила, что в центре Киева была слышна стрельба - РИА Новости, 27.02.2022

Миссия ОБСЕ сообщила, что в центре Киева была слышна стрельба

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине с 24 февраля фиксируют обстрелы, в том числе из ракетных систем и тяжелой артиллерии, рядом с... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T00:26

2022-02-27T00:26

2022-02-27T00:35

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине с 24 февраля фиксируют обстрелы, в том числе из ракетных систем и тяжелой артиллерии, рядом с Херсоном, Донецком, Харьковом и Киевом, сообщила миссия.Добавляется, что в центре Киева также была слышна стрельба.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина