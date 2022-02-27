https://ria.ru/20220227/khram-1775389368.html

В Донецке поврежден храм в результате обстрела, заявили в ДНР

В Донецке поврежден храм в результате обстрела, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.02.2022

В Донецке поврежден храм в результате обстрела, заявили в ДНР

В результате обстрела украинскими войсками одного из населенных пунктов, который входит в состав Донецка, было зафиксировано повреждение храма, заявил глава... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:04

2022-02-27T16:04

2022-02-27T16:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. В результате обстрела украинскими войсками одного из населенных пунктов, который входит в состав Донецка, было зафиксировано повреждение храма, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало в 14.55 обстрел минами запрещенного калибра населенного пункта Александровка."В результате обстрела украинскими карателями пгт Александровки зафиксированы разрушения храма по ул. Горького, 256: повреждено остекление окон и забор, посечены осколками стены", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

россия

киев

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Максим Зубков

в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, сцкк, донецкая народная республика