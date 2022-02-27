https://ria.ru/20220227/khorvatiya-1775420684.html

Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов

Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022

Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов

Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов из-за операции на Украине, заявил кабмин. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:55

2022-02-27T19:55

2022-02-27T20:08

хорватия

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новости - туризм

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БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов из-за операции на Украине, заявил кабмин.Правительство Хорватии в воскресенье провело несколько совещаний по поводу ситуации вокруг Украины перед заседанием кабмина в понедельник, на котором будут приняты решения о дальнейших шагах Загреба."Неспровоцированная агрессия России нарушает все основы порядка безопасности, и поэтому закрываем воздушное пространство для российских авиакомпаний, устанавливаем сотрудничество в обороне с Украиной и уверены через один день на уровне ЕС будет консенсус об исключении РФ из системы SWIFT", - сообщил кабмин Хорватии в Twitter.

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775362823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

хорватия, в мире, загреб, россия, новости - туризм