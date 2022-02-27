https://ria.ru/20220227/khorvatiya-1775420684.html
Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов
Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов
Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов из-за операции на Украине, заявил кабмин. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:55
2022-02-27T19:55
2022-02-27T20:08
хорватия
обострение ситуации в днр и лнр
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россия
новости - туризм
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БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов из-за операции на Украине, заявил кабмин.Правительство Хорватии в воскресенье провело несколько совещаний по поводу ситуации вокруг Украины перед заседанием кабмина в понедельник, на котором будут приняты решения о дальнейших шагах Загреба."Неспровоцированная агрессия России нарушает все основы порядка безопасности, и поэтому закрываем воздушное пространство для российских авиакомпаний, устанавливаем сотрудничество в обороне с Украиной и уверены через один день на уровне ЕС будет консенсус об исключении РФ из системы SWIFT", - сообщил кабмин Хорватии в Twitter.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорватия, в мире, загреб, россия, новости - туризм
19:55 27.02.2022 (обновлено: 20:08 27.02.2022)
Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов
Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов