Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/khorvatiya-1775420684.html
Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов
Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов
Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов из-за операции на Украине, заявил кабмин. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:55
2022-02-27T20:08
хорватия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
загреб
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/58509/86/585098695_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_3024557fe4f8ad86373e834ce358d02a.jpg
БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов из-за операции на Украине, заявил кабмин.Правительство Хорватии в воскресенье провело несколько совещаний по поводу ситуации вокруг Украины перед заседанием кабмина в понедельник, на котором будут приняты решения о дальнейших шагах Загреба."Неспровоцированная агрессия России нарушает все основы порядка безопасности, и поэтому закрываем воздушное пространство для российских авиакомпаний, устанавливаем сотрудничество в обороне с Украиной и уверены через один день на уровне ЕС будет консенсус об исключении РФ из системы SWIFT", - сообщил кабмин Хорватии в Twitter.
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775362823.html
хорватия
загреб
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/58509/86/585098695_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_d1d2dd37ff4f40d6e89a6de328a4017c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хорватия, в мире, загреб, россия, новости - туризм
19:55 27.02.2022 (обновлено: 20:08 27.02.2022)
 
Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов

Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов

© Flickr / ahenobarbusФлаг Хорватии
Флаг Хорватии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Flickr / ahenobarbus
Флаг Хорватии
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Хорватия закроет воздушное пространство для российских самолетов из-за операции на Украине, заявил кабмин.
Правительство Хорватии в воскресенье провело несколько совещаний по поводу ситуации вокруг Украины перед заседанием кабмина в понедельник, на котором будут приняты решения о дальнейших шагах Загреба.
"Неспровоцированная агрессия России нарушает все основы порядка безопасности, и поэтому закрываем воздушное пространство для российских авиакомпаний, устанавливаем сотрудничество в обороне с Украиной и уверены через один день на уровне ЕС будет консенсус об исключении РФ из системы SWIFT", - сообщил кабмин Хорватии в Twitter.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
ДополняетсяОбострение ситуации в ДНР и ЛНР
"Аэрофлот" обновил список приостановленных рейсов в Европу
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРХорватияВ миреЗагребРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала