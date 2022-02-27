https://ria.ru/20220227/kherson-1775338287.html

Минобороны России заявило о блокировке Херсона и Бердянска

Минобороны России заявило о блокировке Херсона и Бердянска - РИА Новости, 27.02.2022

Минобороны России заявило о блокировке Херсона и Бердянска

За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон и Бердянск, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны Конашенков. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T09:06

2022-02-27T09:06

2022-02-27T09:24

украина

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон и Бердянск, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны Конашенков.Кроме того, под контроль взяты Геничевск и аэропорт Черобаевка.Войска Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских Вооруженных сил отбили новые населенные пункты, добавил Конашенков.Так, в ЛНР ополченцы взяли под контроль Новоахтырку, Смоляниново, Станичное-Луганское, глубина их продвижения с начала операции составила 52 километра.В Харьковской области добровольно сложил 302-й зенитный ракетный полк украинских войск, оснащенный комплексами "Бук М-1", рассказал также представитель Минобороны. По его словам, задержан 471 военнослужащий.Всего российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины, уточнил Конашенков. Это 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Российские военные сбили восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотников и две тактические ракеты "Точка-У". На земле уничтожены 223 танка и другая бронетехника, 28 самолетов, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 военных автомобиля.Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Целью операции глава государства назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/donbass-1775294217.html

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

украина