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Минобороны России заявило о блокировке Херсона и Бердянска
Минобороны России заявило о блокировке Херсона и Бердянска - РИА Новости, 27.02.2022
Минобороны России заявило о блокировке Херсона и Бердянска
За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон и Бердянск, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны Конашенков. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:06
2022-02-27T09:24
украина
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон и Бердянск, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны Конашенков.Кроме того, под контроль взяты Геничевск и аэропорт Черобаевка.Войска Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских Вооруженных сил отбили новые населенные пункты, добавил Конашенков.Так, в ЛНР ополченцы взяли под контроль Новоахтырку, Смоляниново, Станичное-Луганское, глубина их продвижения с начала операции составила 52 километра.В Харьковской области добровольно сложил 302-й зенитный ракетный полк украинских войск, оснащенный комплексами "Бук М-1", рассказал также представитель Минобороны. По его словам, задержан 471 военнослужащий.Всего российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины, уточнил Конашенков. Это 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Российские военные сбили восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотников и две тактические ракеты "Точка-У". На земле уничтожены 223 танка и другая бронетехника, 28 самолетов, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 военных автомобиля.Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Целью операции глава государства назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/donbass-1775294217.html
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украина
09:06 27.02.2022 (обновлено: 09:24 27.02.2022)
 
Минобороны России заявило о блокировке Херсона и Бердянска

Минобороны России заявило о блокировке Херсона и Бердянска

CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorialХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
CC BY 2.0 / Carpetblogger / War memorial
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки российские военные блокировали Херсон и Бердянск, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны Конашенков.
Кроме того, под контроль взяты Геничевск и аэропорт Черобаевка.
Войска Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских Вооруженных сил отбили новые населенные пункты, добавил Конашенков.
Так, в ЛНР ополченцы взяли под контроль Новоахтырку, Смоляниново, Станичное-Луганское, глубина их продвижения с начала операции составила 52 километра.
Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 20:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад, по сути, стал соучастником геноцида жителей Донбасса, заявил МИД
В Харьковской области добровольно сложил 302-й зенитный ракетный полк украинских войск, оснащенный комплексами "Бук М-1", рассказал также представитель Минобороны. По его словам, задержан 471 военнослужащий.
Всего российская армия уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины, уточнил Конашенков. Это 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Российские военные сбили восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотников и две тактические ракеты "Точка-У". На земле уничтожены 223 танка и другая бронетехника, 28 самолетов, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 военных автомобиля.
Двадцать первого февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Целью операции глава государства назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Максим Зубков
 
Украина
 
 
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