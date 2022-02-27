https://ria.ru/20220227/kanal-1775388498.html

Литовский телеоператор остановил трансляцию всех российских телеканалов

Литовский телеоператор остановил трансляцию всех российских телеканалов - РИА Новости, 27.02.2022

Литовский телеоператор остановил трансляцию всех российских телеканалов

Литва последней из Прибалтики, а также по примеру Польши и Финляндии прекратила трансляцию российских телеканалов: литовский телеоператор Telia останавливает... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:00

2022-02-27T16:00

2022-02-27T16:52

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Литва последней из Прибалтики, а также по примеру Польши и Финляндии прекратила трансляцию российских телеканалов: литовский телеоператор Telia останавливает трансляцию всех российских телеканалов из-за возможных санкций ЕС и США, сообщается на сайте компании."Telia в воскресенье из-за возможных санкций ЕС и США в отношении владельцев российских телеканалов остановила всю их ретрансляцию. Из 40 российских телеканалов четыре уже в пятницу были остановлены по указанию телерадиокомиссии Литвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в пятницу Telia прервала трансляцию каналов "Первый Балтийский", "НТВ Мир", "Планета РТР" и ТВЦ. В зависимости от телеканала решение об ограничении будет действовать от трех до пяти лет."Мы еще раз призываем телерадиокомиссию Литвы как можно скорее оценить, какой российский контент и какие поставщики не нарушают законов Литвы и ЕС и могут транслироваться дальше", - приводит пресс-служба компании слова руководителя отдела по работе с клиентами Нортаутаса Луопаса.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.На протяжении последних дней в Латвии, Польше и Эстонии было прекращено вещание основных российских каналов. Телекоммуникационный оператор Финляндии Elisa также сообщил, что решил убрать из пакета канал Russia Today.В ВГТРК, комментируя РИА Новости закрытие в Латвии, Польше и Эстонии вещания основных российских каналов, включая "РТР-Планету" и "Вести 24", заявили, что правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20220226/evs-1775269307.html

https://ria.ru/20220224/frantsiya-1774805822.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, литва, украина