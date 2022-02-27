16:00 27.02.2022 (обновлено: 16:52 27.02.2022)
Литовский телеоператор остановил трансляцию всех российских телеканалов
Литовский телеоператор Telia остановил трансляцию всех российских телеканалов
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Литва последней из Прибалтики, а также по примеру Польши и Финляндии прекратила трансляцию российских телеканалов: литовский телеоператор Telia останавливает трансляцию всех российских телеканалов из-за возможных санкций ЕС и США, сообщается на сайте компании.
"Telia в воскресенье из-за возможных санкций ЕС и США в отношении владельцев российских телеканалов остановила всю их ретрансляцию. Из 40 российских телеканалов четыре уже в пятницу были остановлены по указанию телерадиокомиссии Литвы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в пятницу Telia прервала трансляцию каналов "Первый Балтийский", "НТВ Мир", "Планета РТР" и ТВЦ. В зависимости от телеканала решение об ограничении будет действовать от трех до пяти лет.
"Мы еще раз призываем телерадиокомиссию Литвы как можно скорее оценить, какой российский контент и какие поставщики не нарушают законов Литвы и ЕС и могут транслироваться дальше", - приводит пресс-служба компании слова руководителя отдела по работе с клиентами Нортаутаса Луопаса.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
В ВГТРК, комментируя РИА Новости закрытие в Латвии, Польше и Эстонии вещания основных российских каналов, включая "РТР-Планету" и "Вести 24", заявили, что правда найдет дорогу к тем, кто не хочет быть обманутым.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Опубликовано: Севастиан Котов