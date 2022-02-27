https://ria.ru/20220227/kaliningrad-1775317886.html

Полеты в Калининград осуществляются штатно

Полеты в Калининград осуществляются штатно - РИА Новости, 27.02.2022

Полеты в Калининград осуществляются штатно

Полеты в Калининград осуществляются штатно, авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря, сообщает Росавиация. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T01:20

2022-02-27T01:20

2022-02-27T01:20

обострение ситуации в днр и лнр

россия

в мире

калининград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полеты в Калининград осуществляются штатно, авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря, сообщает Росавиация."Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов. Обо всех изменениях в расписании работы аэропорта Храброво и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний, включая социальные сети", - добавляет ведомство.

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

россия, в мире, калининград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)