https://ria.ru/20220227/kaliningrad-1775317886.html
Полеты в Калининград осуществляются штатно
Полеты в Калининград осуществляются штатно - РИА Новости, 27.02.2022
Полеты в Калининград осуществляются штатно
Полеты в Калининград осуществляются штатно, авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря, сообщает Росавиация. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:20
2022-02-27T01:20
2022-02-27T01:20
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
калининград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полеты в Калининград осуществляются штатно, авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря, сообщает Росавиация."Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов. Обо всех изменениях в расписании работы аэропорта Храброво и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний, включая социальные сети", - добавляет ведомство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, калининград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Полеты в Калининград осуществляются штатно
Росавиация: полеты в Калининград осуществляются штатно
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полеты в Калининград осуществляются штатно, авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря, сообщает Росавиация.
"Полеты российских авиакомпаний в Калининград осуществляются в штатном режиме, несмотря на запрет Литвы. Для полетов в данный регион российские авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря", - говорится в сообщении.
"Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов. Обо всех изменениях в расписании работы аэропорта Храброво и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний, включая социальные сети", - добавляет ведомство.
Опубликовано: Павел Стуков