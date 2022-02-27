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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Полеты в Калининград осуществляются штатно
Полеты в Калининград осуществляются штатно - РИА Новости, 27.02.2022
Полеты в Калининград осуществляются штатно
Полеты в Калининград осуществляются штатно, авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря, сообщает Росавиация. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T01:20
2022-02-27T01:20
обострение ситуации в днр и лнр
россия
в мире
калининград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полеты в Калининград осуществляются штатно, авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря, сообщает Росавиация."Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов. Обо всех изменениях в расписании работы аэропорта Храброво и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний, включая социальные сети", - добавляет ведомство.
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Павел Стуков
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россия, в мире, калининград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
01:20 27.02.2022
 
Полеты в Калининград осуществляются штатно

Росавиация: полеты в Калининград осуществляются штатно

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Храброво" в Калининграде
Международный аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Международный аэропорт "Храброво" в Калининграде
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полеты в Калининград осуществляются штатно, авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря, сообщает Росавиация.

"Полеты российских авиакомпаний в Калининград осуществляются в штатном режиме, несмотря на запрет Литвы. Для полетов в данный регион российские авиакомпании будут использовать воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря", - говорится в сообщении.

"Время полета увеличится, в связи с этим возможны изменения в расписании рейсов. Обо всех изменениях в расписании работы аэропорта Храброво и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний, включая социальные сети", - добавляет ведомство.
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреКалининградФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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