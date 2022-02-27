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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/kadyrov-1775408612.html
Кадыров объяснил свои слова о крупномасштабной операции на Украине
Кадыров объяснил свои слова о крупномасштабной операции на Украине - РИА Новости, 27.02.2022
Кадыров объяснил свои слова о крупномасштабной операции на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил, что не призывал бомбить Украину, а предлагал усилить и ускорить действия по "ликвидации бандеровцев и иных террористических... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T18:15
2022-02-27T18:24
ситуация в днр и лнр
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
рамзан кадыров
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил, что не призывал бомбить Украину, а предлагал усилить и ускорить действия по "ликвидации бандеровцев и иных террористических бандитских батальонов".Ранее глава Чечни призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям на территории Украины."Я, в свою очередь, никогда не предлагал бомбить Украину, вместо этого я предлагаю усилить и ускорить действия по ликвидации бандеровцев и иных террористических бандитских батальонов", - написал Кадыров в Telegram.По его словам, президент РФ Владимир Путин обеспечивает безопасность своего государства и безопасность мирного населения. "Россия держит ядерный арсенал только для самообороны", - добавил Кадыров.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html
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Ольга Филиппова
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ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров, в мире
18:15 27.02.2022 (обновлено: 18:24 27.02.2022)
 
Кадыров объяснил свои слова о крупномасштабной операции на Украине

Глава Чечни Кадыров объяснил, что словами об операции на Украине не призывал к бомбежкам

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил, что не призывал бомбить Украину, а предлагал усилить и ускорить действия по "ликвидации бандеровцев и иных террористических бандитских батальонов".
Ранее глава Чечни призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям на территории Украины.
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"Я, в свою очередь, никогда не предлагал бомбить Украину, вместо этого я предлагаю усилить и ускорить действия по ликвидации бандеровцев и иных террористических бандитских батальонов", - написал Кадыров в Telegram.
По его словам, президент РФ Владимир Путин обеспечивает безопасность своего государства и безопасность мирного населения. "Россия держит ядерный арсенал только для самообороны", - добавил Кадыров.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 15:29
Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассРамзан КадыровВ мире
 
 
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