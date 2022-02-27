https://ria.ru/20220227/kadyrov-1775408612.html

Кадыров объяснил свои слова о крупномасштабной операции на Украине

Кадыров объяснил свои слова о крупномасштабной операции на Украине - РИА Новости, 27.02.2022

Кадыров объяснил свои слова о крупномасштабной операции на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил, что не призывал бомбить Украину, а предлагал усилить и ускорить действия по "ликвидации бандеровцев и иных террористических... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T18:15

2022-02-27T18:15

2022-02-27T18:24

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обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил, что не призывал бомбить Украину, а предлагал усилить и ускорить действия по "ликвидации бандеровцев и иных террористических бандитских батальонов".Ранее глава Чечни призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям на территории Украины."Я, в свою очередь, никогда не предлагал бомбить Украину, вместо этого я предлагаю усилить и ускорить действия по ликвидации бандеровцев и иных террористических бандитских батальонов", - написал Кадыров в Telegram.По его словам, президент РФ Владимир Путин обеспечивает безопасность своего государства и безопасность мирного населения. "Россия держит ядерный арсенал только для самообороны", - добавил Кадыров.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров, в мире