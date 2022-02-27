18:15 27.02.2022 (обновлено: 18:24 27.02.2022)
Кадыров объяснил свои слова о крупномасштабной операции на Украине
Глава Чечни Кадыров объяснил, что словами об операции на Украине не призывал к бомбежкам
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил, что не призывал бомбить Украину, а предлагал усилить и ускорить действия по "ликвидации бандеровцев и иных террористических бандитских батальонов".
Ранее глава Чечни призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям на территории Украины.
26 февраля, 08:00Два дня в Киеве, которые изменят мир
"Я, в свою очередь, никогда не предлагал бомбить Украину, вместо этого я предлагаю усилить и ускорить действия по ликвидации бандеровцев и иных террористических бандитских батальонов", - написал Кадыров в Telegram.
По его словам, президент РФ Владимир Путин обеспечивает безопасность своего государства и безопасность мирного населения. "Россия держит ядерный арсенал только для самообороны", - добавил Кадыров.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
25 февраля, 15:29Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено
Опубликовано: Ольга Филиппова