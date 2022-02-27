https://ria.ru/20220227/izrail-1775379169.html

Израиль предложил посредничество для переговоров с Киевом

Израиль предложил посредничество для переговоров с Киевом - РИА Новости, 27.02.2022

Израиль предложил посредничество для переговоров с Киевом

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:58

2022-02-27T14:58

2022-02-27T15:10

в мире

израиль

нафтали беннет

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля."Нафтали Беннет предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775360198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, израиль, нафтали беннет, владимир путин, россия, украина