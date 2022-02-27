14:58 27.02.2022 (обновлено: 15:10 27.02.2022)
Израиль предложил посредничество для переговоров с Киевом
Беннет предложил посредничество Израиля в целях приостановки боевых действий на Украине
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Нафтали Беннет предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Екатерина Зайцева