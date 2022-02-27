В МИД Испании не исключили высылки российского посла
В МИД Испании заявили о возможности высылки российского посла в рамках санкций
Площадь в Мадриде
МАДРИД, 27 фев – РИА Новости. Власти Испании не исключают, что в рамках антироссийских санкций вышлют из Мадрида посла РФ Юрия Корчагина, сообщил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.
"Испания не исключает никакой меры. Россия должна вернуться за стол переговоров", - заявил Альбарес в интервью газете Vanguardia, отвечая на вопрос о возможности высылки из страны посла России.
По его словам, "Россия может и должна объяснить за столом дипломатических переговоров, каковы ее сомнения относительно схемы европейской безопасности". "Надо говорить. Ни у Европейского cоюза, ни у НАТО нет скрытой повестки дня, ни скрытых интересов", - добавил он.
Альбарес также подтвердил, что Испания не изменила свою позицию и поддерживает отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, а целый ряд европейских стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов.
Опубликовано: Екатерина Зайцева