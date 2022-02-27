https://ria.ru/20220227/ispaniya-1775378146.html

В МИД Испании не исключили высылки российского посла

В МИД Испании не исключили высылки российского посла - РИА Новости, 27.02.2022

В МИД Испании не исключили высылки российского посла

Власти Испании не исключают, что в рамках антироссийских санкций вышлют из Мадрида посла РФ Юрия Корчагина, сообщил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:52

2022-02-27T14:52

2022-02-27T14:52

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МАДРИД, 27 фев – РИА Новости. Власти Испании не исключают, что в рамках антироссийских санкций вышлют из Мадрида посла РФ Юрия Корчагина, сообщил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес."Испания не исключает никакой меры. Россия должна вернуться за стол переговоров", - заявил Альбарес в интервью газете Vanguardia, отвечая на вопрос о возможности высылки из страны посла России.По его словам, "Россия может и должна объяснить за столом дипломатических переговоров, каковы ее сомнения относительно схемы европейской безопасности". "Надо говорить. Ни у Европейского cоюза, ни у НАТО нет скрытой повестки дня, ни скрытых интересов", - добавил он.Альбарес также подтвердил, что Испания не изменила свою позицию и поддерживает отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, а целый ряд европейских стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775373237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, испания, украина, нато, владимир путин