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В МИД Испании не исключили высылки российского посла
В МИД Испании не исключили высылки российского посла - РИА Новости, 27.02.2022
В МИД Испании не исключили высылки российского посла
Власти Испании не исключают, что в рамках антироссийских санкций вышлют из Мадрида посла РФ Юрия Корчагина, сообщил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:52
2022-02-27T14:52
в мире
россия
испания
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нато
владимир путин
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МАДРИД, 27 фев – РИА Новости. Власти Испании не исключают, что в рамках антироссийских санкций вышлют из Мадрида посла РФ Юрия Корчагина, сообщил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес."Испания не исключает никакой меры. Россия должна вернуться за стол переговоров", - заявил Альбарес в интервью газете Vanguardia, отвечая на вопрос о возможности высылки из страны посла России.По его словам, "Россия может и должна объяснить за столом дипломатических переговоров, каковы ее сомнения относительно схемы европейской безопасности". "Надо говорить. Ни у Европейского cоюза, ни у НАТО нет скрытой повестки дня, ни скрытых интересов", - добавил он.Альбарес также подтвердил, что Испания не изменила свою позицию и поддерживает отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, а целый ряд европейских стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов.
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Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
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в мире, россия, испания, украина, нато, владимир путин
14:52 27.02.2022
 
В МИД Испании не исключили высылки российского посла

В МИД Испании заявили о возможности высылки российского посла в рамках санкций

© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Fotolia / Ingo Bartussek
Площадь в Мадриде
Читать ria.ru в
МАДРИД, 27 фев – РИА Новости. Власти Испании не исключают, что в рамках антироссийских санкций вышлют из Мадрида посла РФ Юрия Корчагина, сообщил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес.
"Испания не исключает никакой меры. Россия должна вернуться за стол переговоров", - заявил Альбарес в интервью газете Vanguardia, отвечая на вопрос о возможности высылки из страны посла России.
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Шольц призвал не допустить перехода боевых действий в третьи страны
По его словам, "Россия может и должна объяснить за столом дипломатических переговоров, каковы ее сомнения относительно схемы европейской безопасности". "Надо говорить. Ни у Европейского cоюза, ни у НАТО нет скрытой повестки дня, ни скрытых интересов", - добавил он.
Альбарес также подтвердил, что Испания не изменила свою позицию и поддерживает отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, а целый ряд европейских стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреРоссияИспанияУкраинаНАТОВладимир Путин
 
 
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