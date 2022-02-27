Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/ipoteka-1775417080.html
ВТБ повысит ставки по ипотеке на четыре процентных пункта
ВТБ повысит ставки по ипотеке на четыре процентных пункта - РИА Новости, 27.02.2022
ВТБ повысит ставки по ипотеке на четыре процентных пункта
ВТБ с 28 февраля из-за наложенных на него санкций западных стран вынужден повысить ставки по ипотеке на 4 процентных пункта - минимальная ставка по кредиту на... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T19:32
2022-02-27T19:32
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
втб
украина
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
ипотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775050268_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_8504216dd06b454d31b28bcf17fc64ca.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ВТБ с 28 февраля из-за наложенных на него санкций западных стран вынужден повысить ставки по ипотеке на 4 процентных пункта - минимальная ставка по кредиту на новостройки и готовое жилье составит 15,3% годовых, также банк временно приостанавливает оформление заявок на рефинансирование ипотеки, сообщила кредитная организация."Мы считаем необходимым сохранить доступ населения к кредитным ресурсам банка, но в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования. С 28 февраля ВТБ повышает ставки по собственным ипотечным программам на 4 процентных пункта, минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и строящегося жилья", - говорится в сообщении.Срок действия кредитного решения по новым заявкам составит 30 дней, при этом для ранее одобренных заявок решения действительны до 5 марта включительно."В связи с резким ростом ставок на рынке ВТБ также принял решение временно приостановить оформление заявок на рефинансирование ипотечных кредитов", - добавили в банке.В то же время банк сохраняет условия по льготным программам, в том числе срок действия решения, без изменений. Ставка по ипотеке с господдержкой по-прежнему составит от 5,75%, по Дальневосточной ипотеке – 0,1%, по "семейной" – от 4,7% (от 4,3% в ДФО)."ВТБ продолжает обслуживать всех клиентов, мы готовы индивидуально решать каждый вопрос наших заемщиков. Менеджеры банка консультируют их в полном объеме", - заключили в банке.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.
https://ria.ru/20220227/bank-1775369608.html
https://ria.ru/20220227/veb-1775366006.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775050268_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdce92d78fd8c3163fa7ef9fc109b7cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, втб, украина, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии, ипотека
19:32 27.02.2022
 
ВТБ повысит ставки по ипотеке на четыре процентных пункта

ВТБ повысит ставки по ипотеке на четыре процентных пункта с 28 февраля из-за санкций

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина выходит из офиса "ВТБ" банка в Москве
Женщина выходит из офиса ВТБ банка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Женщина выходит из офиса "ВТБ" банка в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ВТБ с 28 февраля из-за наложенных на него санкций западных стран вынужден повысить ставки по ипотеке на 4 процентных пункта - минимальная ставка по кредиту на новостройки и готовое жилье составит 15,3% годовых, также банк временно приостанавливает оформление заявок на рефинансирование ипотеки, сообщила кредитная организация.
"Мы считаем необходимым сохранить доступ населения к кредитным ресурсам банка, но в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования. С 28 февраля ВТБ повышает ставки по собственным ипотечным программам на 4 процентных пункта, минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и строящегося жилья", - говорится в сообщении.
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 13:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В банке "Открытие" прокомментировали ограничения, вводимые США и ЕС
Срок действия кредитного решения по новым заявкам составит 30 дней, при этом для ранее одобренных заявок решения действительны до 5 марта включительно.
"В связи с резким ростом ставок на рынке ВТБ также принял решение временно приостановить оформление заявок на рефинансирование ипотечных кредитов", - добавили в банке.
В то же время банк сохраняет условия по льготным программам, в том числе срок действия решения, без изменений. Ставка по ипотеке с господдержкой по-прежнему составит от 5,75%, по Дальневосточной ипотеке – 0,1%, по "семейной" – от 4,7% (от 4,3% в ДФО).
"ВТБ продолжает обслуживать всех клиентов, мы готовы индивидуально решать каждый вопрос наших заемщиков. Менеджеры банка консультируют их в полном объеме", - заключили в банке.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.
Офис ВЭБ.РФ
Вчера, 13:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ВЭБ отреагировали на возможное отключение от SWIFT
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаВТБУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении РоссииИпотека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала