https://ria.ru/20220227/ipoteka-1775417080.html

ВТБ повысит ставки по ипотеке на четыре процентных пункта

ВТБ повысит ставки по ипотеке на четыре процентных пункта - РИА Новости, 27.02.2022

ВТБ повысит ставки по ипотеке на четыре процентных пункта

ВТБ с 28 февраля из-за наложенных на него санкций западных стран вынужден повысить ставки по ипотеке на 4 процентных пункта - минимальная ставка по кредиту на... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T19:32

2022-02-27T19:32

2022-02-27T19:32

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

втб

украина

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

ипотека

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ВТБ с 28 февраля из-за наложенных на него санкций западных стран вынужден повысить ставки по ипотеке на 4 процентных пункта - минимальная ставка по кредиту на новостройки и готовое жилье составит 15,3% годовых, также банк временно приостанавливает оформление заявок на рефинансирование ипотеки, сообщила кредитная организация."Мы считаем необходимым сохранить доступ населения к кредитным ресурсам банка, но в условиях объявленных в отношении ВТБ санкций вынуждены пересмотреть параметры ипотечного кредитования. С 28 февраля ВТБ повышает ставки по собственным ипотечным программам на 4 процентных пункта, минимальная ставка составит 15,3% как для готового, так и строящегося жилья", - говорится в сообщении.Срок действия кредитного решения по новым заявкам составит 30 дней, при этом для ранее одобренных заявок решения действительны до 5 марта включительно."В связи с резким ростом ставок на рынке ВТБ также принял решение временно приостановить оформление заявок на рефинансирование ипотечных кредитов", - добавили в банке.В то же время банк сохраняет условия по льготным программам, в том числе срок действия решения, без изменений. Ставка по ипотеке с господдержкой по-прежнему составит от 5,75%, по Дальневосточной ипотеке – 0,1%, по "семейной" – от 4,7% (от 4,3% в ДФО)."ВТБ продолжает обслуживать всех клиентов, мы готовы индивидуально решать каждый вопрос наших заемщиков. Менеджеры банка консультируют их в полном объеме", - заключили в банке.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.

https://ria.ru/20220227/bank-1775369608.html

https://ria.ru/20220227/veb-1775366006.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, втб, украина, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии, ипотека