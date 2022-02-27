https://ria.ru/20220227/gretsiya-1775382617.html
В компартии Греции призвали прекратить отправку оружия на Украину
В компартии Греции призвали прекратить отправку оружия на Украину - РИА Новости, 27.02.2022
В компартии Греции призвали прекратить отправку оружия на Украину
Компартия Греции заявила, что отправка на Украину вооружений повышает вовлеченность страны в войну, которая развивается в непредсказуемых размерах и с большой... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:28
2022-02-27T15:28
2022-02-27T15:28
в мире
греция
нато
украина
россия
с-130
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АФИНЫ, 27 фев – РИА Новости. Компартия Греции заявила, что отправка на Украину вооружений повышает вовлеченность страны в войну, которая развивается в непредсказуемых размерах и с большой опасностью для народа.Греция по просьбе Киева отправляет на Украину "оборонные материалы" на двух самолетах С-130, которые в течение дня вылетят в Польшу, сообщила пресс-служба правительства."Отправляя военные материалы на Украину по указания НАТО, правительство партии "Новая демократия" усиливает вовлеченность страны в империалистическую войну, которая развивается в непредсказуемых размерах и с большой опасностью для народа", - говорится в заявлении пресс-службы КПГ об отправке военного оборудования на Украину."Вооруженным силам страны нечего делать за ее пределами, а греческие территории, инфраструктура и ресурсы не могут быть использованы в качестве плацдармов для военных действий, как это происходит с военными базами в Александруполисе и Стефановикео", - считает КПГ."Правительство берет на себя огромную ответственность за участие нашей страны в войне и за большие опасности, которые могут возникнуть для греческого народа. Следует немедленно прекратить всякое участие и вовлеченность (в войну)", - заявила компартия.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775372608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, нато, украина, россия, с-130
В компартии Греции призвали прекратить отправку оружия на Украину
В компартии Греции заявили, что отправка на Украину оружия вовлекает страну в войну
АФИНЫ, 27 фев – РИА Новости. Компартия Греции заявила, что отправка на Украину вооружений повышает вовлеченность страны в войну, которая развивается в непредсказуемых размерах и с большой опасностью для народа.
Греция
по просьбе Киева
отправляет на Украину
"оборонные материалы" на двух самолетах С-130
, которые в течение дня вылетят в Польшу
, сообщила пресс-служба правительства.
"Отправляя военные материалы на Украину по указания НАТО
, правительство партии "Новая демократия" усиливает вовлеченность страны в империалистическую войну, которая развивается в непредсказуемых размерах и с большой опасностью для народа", - говорится в заявлении пресс-службы КПГ об отправке военного оборудования на Украину.
"Вооруженным силам страны нечего делать за ее пределами, а греческие территории, инфраструктура и ресурсы не могут быть использованы в качестве плацдармов для военных действий, как это происходит с военными базами в Александруполисе и Стефановикео", - считает КПГ.
"Правительство берет на себя огромную ответственность за участие нашей страны в войне и за большие опасности, которые могут возникнуть для греческого народа. Следует немедленно прекратить всякое участие и вовлеченность (в войну)", - заявила компартия.
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.