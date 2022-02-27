https://ria.ru/20220227/goroskop-1775045329.html

Названы знаки зодиака, которые лучше всех умеют разрешать конфликты

Названы знаки зодиака, которые лучше всех умеют разрешать конфликты - РИА Новости, 27.02.2022

Названы знаки зодиака, которые лучше всех умеют разрешать конфликты

Журналистка и эксперт по астрологии Эрика Слоан и астролог Ванесса Харди рассказали, кто из знаков зодиака лучше всех умеет разрешать конфликты, а также... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T06:06

2022-02-27T06:06

2022-02-27T06:06

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Журналистка и эксперт по астрологии Эрика Слоан и астролог Ванесса Харди рассказали, кто из знаков зодиака лучше всех умеет разрешать конфликты, а также избегать их, сообщает издание Well+Good.По словам Слоан, вопреки распространенному мнению о том, что Овен — импульсивный и быстро впадающий в гнев знак (в конце концов им управляет Марс), споры он не выносит. "В конфликтах Овен быстро вспыхивает, но также быстро затухает", — отмечает Харди. Астролог рекомендует быть одновременно тактичным и грозным противником Овнам и ничего не принимать на свой счет. Ведь на эмоциях они могут наговорить все что угодно.Тельцов часто характеризуют как решительных упрямцев. Поэтому при каких-либо разногласиях они долго будут стоять на своем. Конфликт они не проигнорируют. "И тем не менее, если второй стороне удастся доказать Тельцам, что те или иные изменения принесут пользу, этот знак пойдет на уступки", — говорит Ванесса Харди, отмечая, главное, не переходить с ними на повышенные тона. Эрика Слоан к этим словам добавляет, что Тельцами правит Венера. Они запрограммированы на то, чтобы жить в удовольствии и гармонии, поэтому будут делать все, чтобы прийти к этому. Водолей — прогрессивный и человечный знак. Его представители склонны разрешать конфликты с помощью логики, а не эмоций. "Как и все воздушные знаки, они ничего не принимают на свой счет", — отмечает Ванесса Харди. Поэтому с Водолеями можно свободно делиться своими мыслями и чувствами, если с ними произошло разногласие. "Находясь под покровительством Урана, Водолеи рассматривают конфликтные ситуации непредвзято и стремятся все упорядочить", — поясняет астролог. Эрика Слоан и Ванесса Харди также выделили четыре знака зодиака, которые совсем не хотят конфликтовать и всячески избегают этого. К ним относятся Близнецы, Девы, Весы и Рыбы.

https://ria.ru/20220220/horoscope-1773588038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, гороскоп, стиль жизни