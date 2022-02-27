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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/gorlovka-1775380231.html
В ДНР сообщили о новом обстреле Горловки со стороны ВСУ
В ДНР сообщили о новом обстреле Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.02.2022
В ДНР сообщили о новом обстреле Горловки со стороны ВСУ
Горловка в Донецкой народной республике подверглась новому обстрелу со стороны украинских войск, заявило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:04
2022-02-27T15:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
горловка
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Горловка в Донецкой народной республике подверглась новому обстрелу со стороны украинских войск, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным представительства, обстрел бы зафиксирован в 14.45 (совпадает с мск), по Горловке было выпущено семь мин калибром 120 миллиметров.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/snaryad-1775371340.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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Александра Покровская
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в мире, днр, горловка, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, украина
15:04 27.02.2022 (обновлено: 15:20 27.02.2022)
 
В ДНР сообщили о новом обстреле Горловки со стороны ВСУ

ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку, выпустив семь мин

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Горловка в Донецкой народной республике подверглась новому обстрелу со стороны украинских войск, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно данным представительства, обстрел бы зафиксирован в 14.45 (совпадает с мск), по Горловке было выпущено семь мин калибром 120 миллиметров.
Осколки разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 13:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Ростовской области разорвался снаряд в 20 км от границы, сообщил источник
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Александра Покровская
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраина
 
 
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