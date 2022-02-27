15:44 27.02.2022 (обновлено: 16:03 27.02.2022)
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить аккаунты российских СМИ
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube аккаунтам российских СМИ
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
Офис компании Google в Сеуле, Южная Корея
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роскомнадзор направил письмо руководству американской компании Google LLC с требованием снять все ограничения, наложенные на YouTube-каналы российских СМИ на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.
"Роскомнадзор направил письмо руководству американской компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения, наложенные на русскоязычные YouTube-каналы российских средств массовой информации: РБК, "Звезда" и Sputnik, а также объяснить причины их введения", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор указывает, что ранее от редакций этих изданий в ведомство поступила "информация об ограничении администрацией видеохостинга YouTube доступа к русскоязычным каналам российских СМИ на территории Украины".
"Американские интернет-сервисы, в том числе видеохостинг YouTube, участвуют в информационном противостоянии, целенаправленно ограничивая российские СМИ, в том числе являющиеся официальными российскими источниками информации", - объяснили в ведомстве.
В письме Роскомнадзора администрации YouTube отмечается, что "такие действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан", подчеркивают в пресс-службе.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Мадина Моргоева