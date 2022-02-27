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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/google-1775385760.html
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить аккаунты российских СМИ
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить аккаунты российских СМИ - РИА Новости, 27.02.2022
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить аккаунты российских СМИ
Роскомнадзор направил письмо руководству американской компании Google LLC с требованием снять все ограничения, наложенные на YouTube-каналы российских СМИ на... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:44
2022-02-27T16:03
технологии
санкции в отношении россии
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
украина
донбасс
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роскомнадзор направил письмо руководству американской компании Google LLC с требованием снять все ограничения, наложенные на YouTube-каналы российских СМИ на Украине, сообщает пресс-служба ведомства."Роскомнадзор направил письмо руководству американской компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения, наложенные на русскоязычные YouTube-каналы российских средств массовой информации: РБК, "Звезда" и Sputnik, а также объяснить причины их введения", - говорится в сообщении.Роскомнадзор указывает, что ранее от редакций этих изданий в ведомство поступила "информация об ограничении администрацией видеохостинга YouTube доступа к русскоязычным каналам российских СМИ на территории Украины".В письме Роскомнадзора администрации YouTube отмечается, что "такие действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан", подчеркивают в пресс-службе.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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Мадина Моргоева
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РИА Новости
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технологии, санкции в отношении россии, владимир путин, украина, донбасс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, признание днр и лнр в россии
15:44 27.02.2022 (обновлено: 16:03 27.02.2022)
 
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить аккаунты российских СМИ

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к YouTube аккаунтам российских СМИ

© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google в Сеуле, Южная Корея
Офис компании Google в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
Офис компании Google в Сеуле, Южная Корея
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роскомнадзор направил письмо руководству американской компании Google LLC с требованием снять все ограничения, наложенные на YouTube-каналы российских СМИ на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.
"Роскомнадзор направил письмо руководству американской компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения, наложенные на русскоязычные YouTube-каналы российских средств массовой информации: РБК, "Звезда" и Sputnik, а также объяснить причины их введения", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор указывает, что ранее от редакций этих изданий в ведомство поступила "информация об ограничении администрацией видеохостинга YouTube доступа к русскоязычным каналам российских СМИ на территории Украины".
"Американские интернет-сервисы, в том числе видеохостинг YouTube, участвуют в информационном противостоянии, целенаправленно ограничивая российские СМИ, в том числе являющиеся официальными российскими источниками информации", - объяснили в ведомстве.
В письме Роскомнадзора администрации YouTube отмечается, что "такие действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан", подчеркивают в пресс-службе.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 15:52
В Молдавии заблокировали доступ к сайту российского Первого канала
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТехнологииСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинУкраинаДонбассФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTubeПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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