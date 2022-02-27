https://ria.ru/20220227/google-1775385760.html

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить аккаунты российских СМИ

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить аккаунты российских СМИ - РИА Новости, 27.02.2022

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить аккаунты российских СМИ

Роскомнадзор направил письмо руководству американской компании Google LLC с требованием снять все ограничения, наложенные на YouTube-каналы российских СМИ на... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T15:44

2022-02-27T15:44

2022-02-27T16:03

технологии

санкции в отношении россии

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

украина

донбасс

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роскомнадзор направил письмо руководству американской компании Google LLC с требованием снять все ограничения, наложенные на YouTube-каналы российских СМИ на Украине, сообщает пресс-служба ведомства."Роскомнадзор направил письмо руководству американской компании Google LLC с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения, наложенные на русскоязычные YouTube-каналы российских средств массовой информации: РБК, "Звезда" и Sputnik, а также объяснить причины их введения", - говорится в сообщении.Роскомнадзор указывает, что ранее от редакций этих изданий в ведомство поступила "информация об ограничении администрацией видеохостинга YouTube доступа к русскоязычным каналам российских СМИ на территории Украины".В письме Роскомнадзора администрации YouTube отмечается, что "такие действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней граждан", подчеркивают в пресс-службе.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220227/bezopasnost-1775387414.html

украина

донбасс

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, санкции в отношении россии, владимир путин, украина, донбасс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, признание днр и лнр в россии