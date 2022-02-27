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НАТО обсудит реакцию на заявление Путина про стратегические силы
НАТО обсудит реакцию на заявление Путина про стратегические силы - РИА Новости, 28.02.2022
НАТО обсудит реакцию на заявление Путина про стратегические силы
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт назвала угрозой заявление президента РФ Владимира Путина о переводе на особый режим боевого дежурства стратегических сил... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T21:17
2022-02-27T21:17
2022-02-28T07:58
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт назвала угрозой заявление президента РФ Владимира Путина о переводе на особый режим боевого дежурства стратегических сил сдерживания, НАТО согласует общую реакцию так, чтобы она не вносила вклад в эскалацию.На уточняющий вопрос, должна ли НАТО готовить свой ядерный арсенал, Ламбрехт вновь отметила, что "это угроза, нужно относиться всерьез к тому, что говорит Путин, но мы должны готовиться к этому (реакции) с холодной головой".Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны". Белый дом в ответ на это заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ Путина реакцией на угрозы, "которых не существует".
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РИА Новости
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в мире, нато, россия, германия
21:17 27.02.2022 (обновлено: 07:58 28.02.2022)
НАТО обсудит реакцию на заявление Путина про стратегические силы
Минобороны ФРГ о заявлении Путина про стратегические силы: реакция будет согласована в НАТО
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт назвала угрозой заявление президента РФ Владимира Путина о переводе на особый режим боевого дежурства стратегических сил сдерживания, НАТО согласует общую реакцию так, чтобы она не вносила вклад в эскалацию.
"Такие заявления нужно принимать всерьез. Мы с обеспокоенностью наблюдали за заявлением. Теперь предстоит в НАТО
обсудить, как реагировать на это, чтобы внести вклад в эскалацию. Сейчас речь идет о том, чтобы сохранять холодной голову в этой очень, очень сложной ситуации", - заявила она в интервью телеканалу ARD
.
На уточняющий вопрос, должна ли НАТО готовить свой ядерный арсенал, Ламбрехт вновь отметила, что "это угроза, нужно относиться всерьез к тому, что говорит Путин, но мы должны готовиться к этому (реакции) с холодной головой".
Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны". Белый дом в ответ на это заявил, что НАТО не угрожает России
, и назвал приказ Путина реакцией на угрозы, "которых не существует".