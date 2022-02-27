https://ria.ru/20220227/germaniya-1775431708.html

НАТО обсудит реакцию на заявление Путина про стратегические силы

НАТО обсудит реакцию на заявление Путина про стратегические силы - РИА Новости, 28.02.2022

НАТО обсудит реакцию на заявление Путина про стратегические силы

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт назвала угрозой заявление президента РФ Владимира Путина о переводе на особый режим боевого дежурства стратегических сил... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-27T21:17

2022-02-27T21:17

2022-02-28T07:58

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт назвала угрозой заявление президента РФ Владимира Путина о переводе на особый режим боевого дежурства стратегических сил сдерживания, НАТО согласует общую реакцию так, чтобы она не вносила вклад в эскалацию.На уточняющий вопрос, должна ли НАТО готовить свой ядерный арсенал, Ламбрехт вновь отметила, что "это угроза, нужно относиться всерьез к тому, что говорит Путин, но мы должны готовиться к этому (реакции) с холодной головой".Путин ранее на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны". Белый дом в ответ на это заявил, что НАТО не угрожает России, и назвал приказ Путина реакцией на угрозы, "которых не существует".

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, россия, германия